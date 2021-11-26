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新北歡樂耶誕城將開城 觀旅局推5條小旅行引領國旅風潮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局長蔣志薇表示，新北推薦了5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局長蔣志薇表示，新北推薦了5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩。圖／新北市觀旅局提供

2021新北歡樂耶誕城將於12月3日開城，新北市觀旅局長蔣志薇表示，新北推薦了5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩，甚至在當地多留一宿，用心感受身邊的人文風景。

蔣志薇表示，淡水老街為國際旅客必訪景點，沿路美食伴隨當地人文景緻與古蹟，民眾亦可於淡水搭乘渡船前往漁人碼頭，盡享美不勝收的金黃色夕陽，於此住上一晚，隔日一早前往八里探訪台灣第一座市立考古博物館十三行博物館，探索距今1800至500年前台灣早期鐵器時代文化。

而以製陶聞名的鶯歌，老街上處處擺放著各式設計迥異的陶器、瓷器作品，民眾可以跟著製陶老師，親手體驗拉胚與捏陶的DIY樂趣。鶯歌陶瓷博物館則展示了燒窯技術，建築體外觀採以清水模和鋼骨呈現，是網美拍照打卡聖地之一。三峽老街是全國172條老街中最長、保存最完整的一處，1767年創建的三峽長福巖又稱為「三峽清水祖師廟」，精彩的石刻、石雕以及飛簷，都具有極高的藝術價值。

蔣志薇指出，漫深坑老街充滿懷舊風情，知名特色就是臭豆腐，民眾可在此感受老街風情、品嚐各家獨具特色的豆腐料理。之後可搭乘795台灣好行木柵平溪線抵達平溪，漫步在平溪老街上，除了可感受天燈冉冉升空的感動，也有許多在地特色文創小物。

野柳地質公園的奇岩怪石，也是國際旅客造訪新北必遊景點之一，園區內知名的女王頭、燭臺石、豆腐岩等，每一種岩石都有不同的生成原因，獨具特色；瑞芳區的南雅奇石也是北海岸路線中必訪景點，距離南雅奇石車程約20分鐘，沿著蜿蜒的山路，即可抵達九份，隨著夜幕低垂、逐漸亮起的紅燈籠，住上一晚，更能感受九份的不同風情。

蔣志薇表示，烏來是新北市唯一的山地原住民區，走在烏來老街，感受濃厚的泰雅族文化風情，沿途充滿原民風情的手工藝品、馬告香腸、小米蔥餅等，內洞森林遊樂區沿途步道綠樹成蔭，蕨類植物生態豐富，溪水澗流伴隨滿滿芬多精，推薦民眾感受身心全然放鬆的絕佳體驗。

2021新北歡樂耶誕城將於12月3日開城。圖／新北市觀旅局提供
2021新北歡樂耶誕城將於12月3日開城。圖／新北市觀旅局提供

老街 平溪

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