疫情關注「快樂缺氧」 校園版血氧機落實技能應用

為協助新北市師生掌握產業趨勢，新北市辦理教師血氧偵測雲端系統研習，首創開放北北基桃國中學生參加元宇宙的起源「AI.雲」新興未來產業職探活動，結合防疫需求同時發揮技職解決問題之探究實作精神，培養教師與學生職探實作力與從做中學習。

教育局表示，由於疫情爆發引起「快樂缺氧」健康問題，血氧機一度缺貨，今年7月泰山高中結合技職專業引入「校園版血氧機」，讓師生在真實情境落實專業技能應用，縮短學用落差。新北市長侯友宜特別參與血氧機DIY體驗，並與線上研習教師互動，鼓勵教師引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

因參與反應熱烈，教育局擴大辦理6場次研習，參與國高中教師遍及89校共217位教師。參與研習教師給予高度肯定，新泰國中健康教育科教師趙姵晟表示，血氧機能運用在教學，讓學生有真實的測量與立即回饋的健康數據。

針對學生職探部分，教育局自兩年前辦理新興產業職探課程，主題以「AI.雲」主題為元宇宙科技的開端，邀請25所公私立技術型高中設計課程，提供北北基桃國中生利用假日參與課程，拓展職探視野。

新興產業職探開課時間為從11月28日起到明年6月18日，課程內容有雲端電力量測計、無人自走車-感測與控制、翱翔天際無人機、和AI動畫一起熱舞吧、智慧車燈一把「照」等。參與活動未來升學在特色招生專業群科甄選入學有額外加分或優勢，讓學生不只適性試探，更能為自己鋪好未來升學道路。