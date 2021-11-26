愛犬「妹妹」年邁過世 里長設認養小棧延續愛心

新北市中和區秀水里長陳炳男飼養的愛犬「妹妹」，今年7月以16歲高齡過世，讓陳炳男相當不捨，「妹妹」過世後，陳炳男則將對「妹妹」的愛，轉化為關懷街頭動物，減少里民對動物反感，今天則在里辦公處設立「中和動物之家愛心認養小棧」，將對「妹妹」的寵愛，轉移至流浪動物，讓更多動物提早找到幸福的家。

為持續開發毛寶貝多元認養管道，新北市動保處與中和區秀水里長陳炳男合作，在里辦公處設立「中和動物之家愛心認養小棧」，並在11月26日正式成立，這也是全國第4處里辦公室設置毛寶貝愛心認養小棧，動保處表示，認養小棧設立在鄰里，民眾認養更方便，里長帶頭做TNVR，結合里民共同照顧貓，不僅有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區標竿，讓更多動物提早融入家庭生活，找到幸福的家。

中和動物之家獸醫師黃繼霆查核動保案件時，發現里長陳炳男家中飼養一隻老年馬爾濟斯犬「妹妹」，雖然自從106年中風後行動不便，仍是不離不棄細心照顧牠，不幸的是「妹妹」今年7月9日以16歲高齡過世，讓他非常不捨，也決定將這一份疼愛轉化為帶頭友善街頭動物。為減少里民對動物反感，陳炳男做好里內環境安全整潔，持續不斷宣導飼主遛狗時一定繫狗鍊、撿狗便，勿讓毛寶貝隨意大小便，也自行手工製作狗便袋箱提供里民使用。

陳炳男表示，秀水里為老舊社區，里內因流浪貓繁殖、便溺或是人為餵養造成許多里民困擾引發紛爭，為解決這問題，在109年11月開始與動保處合作，不斷與里內愛貓人士溝通，幫助里內5隻貓進行TNVR，也協調定點餵養，成效顯著，大大改善社區環境，也因此獲得「里環境認證計畫」五星級。

陳炳男說，若在里辦公處成立貓咪愛心認養小棧，可以讓里內愛貓人士同心協力照顧推廣認養，也讓里民一改以往見到貓就想到髒亂的形象，讓遊蕩街頭動物減少，找到幸福的家。