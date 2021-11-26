基層衛生所拼起疫苗快打站 全鄉借物相挺

台灣8個月內為民眾接種3000萬劑COVID-19疫苗，公共衛生基層衛生所出任務使命必達，屏東縣崁頂鄉衛生所向全鄉借物資，拼起快打站，連髮廊三層推車都「徵用」為接種工作檯。

據中央流行疫情指揮中心統計，3000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗30％由基層診所施打，70％由醫院、衛生所或大型接種站提供服務，尤其在非都會區，公衛第一線衛生所（室）是主力。

以屏東為例，屏東縣政府衛生局統計，自3月22日開始施打，截至11月22日共接種89萬多劑疫苗，其中57％由33個鄉鎮衛生所協助施打。

位於屏東西南的崁頂面積31平方公里，僅一處疫苗快打站，就是由衛生所搭建。

僅此一家、別無分號的接種點陳設雖和都會區快打站沒得比，卻因著在地衛生所與鄉親父老互相照應，濃濃人情味，也是都會區沒有的畫面。

今年端午節前夕，僅16名人員的崁頂衛生所接到不可能的任務，在場地不夠，帳篷、桌椅、電扇及工作檯等物資、設備都缺乏情況下，須從無到有生出快打站。

崁頂衛生所一邊物色能維持社交距離的寬敞地點，一邊四處「借物」，從帳篷、電風扇、大捆延長線、輪椅、三角警示錐及長桌等。各村長、消防隊及警察局聽到消息，紛紛出借「建材」幫忙組裝，衛生所全員挽起抽子整備物資，每天忙到回過神時已是深夜。

崁頂在籍人口1萬5000多人，與其他偏鄉農業區一樣面臨青壯年外流，長輩留守，相招伸出手臂打疫苗的長者「千歲團」個個是寶貝，衛生所堅持借來的椅子要有靠背，坐起來較舒服。

崁頂快打站採「宇美町式」接種法，長輩坐定不動，由醫護移動逐一施打，可移動式工作檯不可或缺，衛生所人員靈機一動，想到髮廊用三層推車，髮廊老闆毫不猶豫爽快出借。

搭建快打站是鄉裡大事，鄉民出錢出力不落人後，到快打站帳篷安裝電扇的師傅，即使這是他在疫情第3級警戒那陣子艱困時期的唯一一筆生意，仍笑著告訴衛生所人員，「這一攤不用錢。」

此外，榮民阿伯中午睡不著散步，一進衛生所問快打站還缺什麼，聽說衛生所人員不忍長輩受炎炎夏日所苦，榮民阿伯二話不說買8台電扇送到快打站，還貼心附贈延長線，只要了一張感謝狀，就開心回家向兒孫輩炫耀送物資到防疫前線。

籌備不到1週，過完端午節，崁頂快打站就開張了，快打團隊一名工作人員告訴中央社記者，大家其實都羨慕都會區環境好、人手充沛，偏鄉只能用真誠彌補場地條件不足。

遇到接種的長輩沒吃早餐，就提供保久乳、小餅乾，午餐時間順便幫長輩買便當，「這是偏鄉能給的溫暖，是我們不一樣的地方。」

甚至有快打站志工發現打針民眾隔天生日，還會偷偷塞小紙條給衛生所工作人員，讓當天值班護理師帶大家一起喊生日快樂。

這名不願具名的工作人員有感而發，「日子過很久，也過很快，民眾送到快打站的愛心飲料、點心不曾中斷，這就是偏鄉的人情味。」

台灣各角落類似「借物」搭起疫苗快打站、齊心撐起防疫保護傘的故事說不完，苗栗縣頭份市衛生所主任徐春仕說，頭份大型施打站借用某家餐廳當場地，期間水電費都是業者吸收。徐春仕永遠不會忘記餐廳老闆告訴他，過去取之社會，現在是回饋社會的時候。

徐春仕說，為大規模接種疫苗，全台衛生所總動員，功不可沒，相信經歷這場百年大疫後，各界都了解沒有公衛人員，防疫如同斷了手臂。中央鼓勵地方擴增衛生所人力，樂見嘉義、雲林縣及南投縣響應，盼望其他縣市跟進擴編衛生所工作人員及預算。