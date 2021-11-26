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醫護夫妻扛起大型接種站 見證疫外百態

中央社 / 台北26日電

今年入夏本土社區疫情爆發後，許多診所營運歷經「最寒冷」的夏天，木子診所院長李懿耘和護理師妻子劉芷瑄臨危受命，扛下大型接種站任務，4個多月施打超過1.5萬劑疫苗，熱忱與衝勁「凍未條」。

開業近2年的木子診所是桃園市青埔地區第1間診所，此地近半數居民都曾到這裡看診，今年7月他們不僅加入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種服務，更是桃園首間承接大型接種站的診所，4個多月打了超過1萬5000劑疫苗，是桃園接種量最大的診所。

5、6月時，社區感染一波又一波 李懿耘和劉芷瑄面臨診所營運吃緊，甚至得借錢苦撐，但兩人閒不住，頻頻支援鄰近的大型接種站，甚至將3名孩子託付給家人，做好隨時回醫院第一線抗疫的心理準備。

李懿耘近日接受中央社記者訪問時說，7月中桃園大園國中接種站成立在即，鄰近大醫院自顧不暇，附近又多是一人診所，無人能承接大型接種站工作，他和妻子、診所團隊討論後，決定臨危受命，扛下大園高中接種站的龐大接種量。

「那時候還沒有疫苗接種獎勵金，大型接種站幾乎是打一場、賠一場。」李懿耘回憶，從接下任務到實際開打，只有短短5天準備時間，由太太主責規劃、聯繫，他則負責醫療人力調度。

李懿耘說，他們緊急買了3台筆電、醫療軟體，再加上醫護人力成本，接種站一開張就燒掉數十萬元，但連續好幾天只有200多人接種，以每人新台幣100元疫苗處置費計算，根本入不敷出。

李懿耘表示，7月大熱天，接種站的冷氣恰巧故障，所有人在攝氏30度的室內全副武裝，頭罩、護目鏡、口罩、防護衣一樣不少，上午接種場次結束後，所有人彷彿做了4小時蒸氣浴，從頭濕到尾，連電腦都熱到當機。

完成上午的接種站任務，下午還得趕回診所繼續打疫苗，但診所空間無法同時容納所有人擠進門，還時不時就被附近居民報警檢舉群聚，讓李懿耘相當無奈。

在這過程中，看到疫情之下的人情冷暖，李懿耘以殘劑為例，很多民眾老早登記排隊等殘劑，但好不容易機會上門，卻又因為不認得診所的號碼，沒有接通知電話，後來卻又回播怒罵「為何不聯絡我打疫苗」。

搶手的疫苗有時也會遇到被預約者放鴿子、找不到人補位接種的狀況，甚至臨時出現湊不足6人、無法開一瓶疫苗進行接種的窘境。

診所團隊也看到父母對兒孫的愛，李懿耘說，很多爺爺奶奶為了即將出國留學工作的孩子、孫子，一大清早帶著椅子到現場排殘劑，甚至有人專程從新北市跑到桃園排殘劑，令他感嘆「疫情下沒有輕鬆的人」。

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