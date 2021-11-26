板橋30年診所有神手 500瓶AZ多抽逾千殘劑

新北市陳恩哲診所是許多人印象裡的社區診所，今年7月投入接種COVID-19疫苗，短短100天，竟注射了近萬針，怎麼辦到的？原來秘技之一是500瓶AZ竟能多抽千劑殘劑。

在板橋開業將近30年的陳恩哲診所，是新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種量最大的診所之一，這家在地人相當熟悉的老字號，在沒有支援其他大型接種計畫的狀況下，從7月開始，3個半月接種超過9800劑。

診所院長陳恩哲近日接受中央社專訪時，回憶起5月本土社區疫情爆發時的慘況，新北市是疫情重災區之一，幾乎等同封城狀態，診所1個月的掛號費加上醫療收入，連人事成本都不夠付，更遑論藥費和房租。

不過，診所同仁自願放棄原本計畫好的加薪，共體時艱，7月接下接種疫苗任務時，更向陳恩哲信心喊話：「有多少量我們都扛得下來」，幾乎天天從一早開門打到晚上10時。

一家小小的診所打出驚人疫苗量，除了診所團隊全力支援，不但採購特殊針頭，還事先「練兵」多抽千劑殘劑，其中有著不為人知的用心。

陳恩哲診所接種的近萬劑疫苗中，有不少是每瓶既定份量外，多抽出來的殘劑。以AZ疫苗為例，一瓶10人份的疫苗平均能抽出12劑，以此診所接種約500多瓶AZ疫苗當中，就有約1000劑是殘劑。

今年AZ、莫德納、輝瑞BNT的疫苗是一瓶多劑型，每個廠牌在填充疫苗時，大部分都會「多給一點」，陳恩哲看準這點，自掏腰包買「低殘劑」特殊空針，並由陳恩哲的妻子、前馬偕醫院護理長吳秀銀負責練兵，找出最有效率的疫苗抽法，每一針都考驗團隊的眼力與技術，一滴都不浪費。

「從來沒有疫苗需要這麼費工。」吳秀銀笑說，為了善用得來不易的珍貴疫苗，她先再三實驗再演練實作，試用各種針頭、上網學習不同抽法，再以食鹽水充當疫苗「練兵」，直到每一針都精準無比，每一批疫苗到貨時也會由她試抽，並將技巧傳授給診所的護理師。

診所護理師李巧芳說，抽疫苗必須非常專注，既不能抽少了，也不能多抽、造成浪費，有時為了抽瓶壁上的最後幾滴，連針頭都歪了，必須趕緊再換一支針頭，為了讓民眾儘早打到疫苗「抽到手抽筋、鬥雞眼都值得。」

很多人常問何必這麼累，能打多少算多少，但在陳恩哲看來「多抽一針，就意味著有多一個人可以提早打到，疫苗涵蓋率也就愈早達標。」每一瓶多2針，長久積累下來也相當可觀，「多花一點錢就能為防疫盡一份力，其實很划算。」

暖心的是，這些多抽出來的殘劑，不是當作特權疫苗，而是用來照顧弱勢長輩。

「我們的殘劑幫了非常多人。」陳恩哲說，很多長輩因為戶籍在外地等因素，不在當地里長造冊名單中，也不會用網路預約疫苗，只好在各家診所間奔波，四處詢問能不能打疫苗，他們便會優先將殘劑留給這些長者或老病人。

陳恩哲回憶，先前有名阿嬤打不到疫苗也排不到殘劑，焦慮不已，直到有天晚上接近10時，診所還剩下最後一劑莫德納疫苗，診所同事趕緊通知阿嬤，直呼「妳好幸運，打到今天最後一支」，阿嬤樂不可支，笑稱「比中樂透還開心」，後來也完全沒有不舒服的症狀。

接種COVID-19疫苗以來，診所工作人員雖然忙翻天，卻因此變得更加團結，就像在打仗中建立革命感情。

陳恩哲說，以往中午休診工作人員會各自離開休息，但疫苗開始施打後反而天天聚在一起吃飯，一邊切磋精進 流程，一邊準備下午的接種工作，多虧有這群「神隊友」才能打出如此佳績。