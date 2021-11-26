社區診所包辦9百萬劑疫苗 成就防疫好厝邊

COVID-19疫苗目前不缺貨，但在疫情嚴峻的6月，疫苗滴滴珍貴，醫護設法從瓶中抽乾每一滴，不少診所投入疫苗接種，下班後全家總動員「做手工」，目前全台社區診所已注射900萬劑。

今年5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升高到第3級警戒，每一批到貨的疫苗都承載著國人的熱切期待，遍布街頭巷尾的診所雖然個別接種量能不大，卻像螞蟻雄兵，竭盡所能擴大疫苗覆蓋族群。

根據中央流行疫情指揮中心統計，迄今全台接種約3000萬劑COVID-19疫苗，當中30％、大約900萬劑疫苗是由診所執行接種。

疫情逼出診所醫護的潛力，還有打針手藝及創意，有的超會抽殘劑，一滴都不浪費；有的在現場準備小提琴、薩克斯風演奏，化解民眾的緊張壓力。位於澎湖的何家庭醫學專科診所則是靠著「無痛注射」打下好口碑，6月底至今接種數千劑COVID-19疫苗。

何家庭醫學專科診所深耕澎湖26年，診所院長何錫章日前接受中央社記者訪問時說，診所護理師憑藉30多年接種經驗及純熟手法，利用獨門技巧降低接種疫苗時的疼痛感，常有民眾打完疫苗後反問：「打完了嗎，怎麼不會痛？」口耳相傳之下，吸引愈來愈多民眾預約施打。

外人不知道的是，對診所而言最辛苦的不是打疫苗，而是接種前後繁瑣的準備工作，各診所無不全家總動員，一起做「做手工」。

「接種民眾人手一份的評估表、接種意願書和小黃卡，都由診所人員的親手整理。」新北市陳恩哲診所護理師李巧芳說，每種單張送到時都是厚厚一本，必須一張張撕開、在小黃卡上蓋章，再將各種單張組合成一份。

桃園市木子診所院長李懿耘指出，為了加速作業，診所不僅有護理師專門處理，有時做不完還得打包回家，動員全家大小通通來幫忙。

除此之外，每天要將民眾打完疫苗的紀錄上傳到衛生福利部疾病管制署的預防接種系統，由於系統大塞車，光是輸入、上傳就經常搞到三更半夜。白天忙打針、晚上打字傳輸資料，常讓各家診所相當崩潰。

何錫章說，為了解決這個問題，他特地請診所的配合廠商調整資訊系統，只要在民眾接種疫苗時直接輸入資料，完成接種後資料就會自行轉檔，跨接到其他需要的地方，不用再一筆筆鍵入。

疫苗接種工作雖繁複、辛苦，不少診所仍全力以赴，甘之如飴，還時常有意外收穫。

陳恩哲診所院長陳恩哲說，接種疫苗不只是打下去就好，更是讓民眾了解自己身體狀況的絕佳機會，前陣子替中年民眾接種疫苗時，就有好幾人發現自己有高血壓，經過說明衛教，才知道原來有成人預防健檢可以做，也更願意面對健康問題。

如今進入11月，全台每週百萬劑以上的接種量，繼續推升疫苗涵蓋率，第1劑疫苗涵蓋率衝破7成邁向8成，但第2劑卻在進入4成之後緩了步伐，直到前兩天才觸及5成。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源表示，隨疫情趨緩，民眾接種疫苗的意願可能受影響，也就是所謂的「疫苗猶豫」，與基層診所醫師合作將成為突破疫苗猶豫的推力。

邱泰源說，這些基層醫師都是在地方深耕多年的好厝邊，很多老人家原本就在住家附近診所看病，對醫護人員都熟悉，且診所多年來也協助接種流感疫苗，深得民眾信任，呼籲政府善用基層醫師鼓勵民眾施打疫苗，更有機會快速提高疫苗涵蓋率。