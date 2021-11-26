快訊

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

新冠更強變株出現 英國暫停南非等六非洲國家航班

社區診所包辦9百萬劑疫苗 成就防疫好厝邊

中央社 / 台北26日電

COVID-19疫苗目前不缺貨，但在疫情嚴峻的6月，疫苗滴滴珍貴，醫護設法從瓶中抽乾每一滴，不少診所投入疫苗接種，下班後全家總動員「做手工」，目前全台社區診所已注射900萬劑。

今年5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升高到第3級警戒，每一批到貨的疫苗都承載著國人的熱切期待，遍布街頭巷尾的診所雖然個別接種量能不大，卻像螞蟻雄兵，竭盡所能擴大疫苗覆蓋族群。

根據中央流行疫情指揮中心統計，迄今全台接種約3000萬劑COVID-19疫苗，當中30％、大約900萬劑疫苗是由診所執行接種。

疫情逼出診所醫護的潛力，還有打針手藝及創意，有的超會抽殘劑，一滴都不浪費；有的在現場準備小提琴、薩克斯風演奏，化解民眾的緊張壓力。位於澎湖的何家庭醫學專科診所則是靠著「無痛注射」打下好口碑，6月底至今接種數千劑COVID-19疫苗。

何家庭醫學專科診所深耕澎湖26年，診所院長何錫章日前接受中央社記者訪問時說，診所護理師憑藉30多年接種經驗及純熟手法，利用獨門技巧降低接種疫苗時的疼痛感，常有民眾打完疫苗後反問：「打完了嗎，怎麼不會痛？」口耳相傳之下，吸引愈來愈多民眾預約施打。

外人不知道的是，對診所而言最辛苦的不是打疫苗，而是接種前後繁瑣的準備工作，各診所無不全家總動員，一起做「做手工」。

「接種民眾人手一份的評估表、接種意願書和小黃卡，都由診所人員的親手整理。」新北市陳恩哲診所護理師李巧芳說，每種單張送到時都是厚厚一本，必須一張張撕開、在小黃卡上蓋章，再將各種單張組合成一份。

桃園市木子診所院長李懿耘指出，為了加速作業，診所不僅有護理師專門處理，有時做不完還得打包回家，動員全家大小通通來幫忙。

除此之外，每天要將民眾打完疫苗的紀錄上傳到衛生福利部疾病管制署的預防接種系統，由於系統大塞車，光是輸入、上傳就經常搞到三更半夜。白天忙打針、晚上打字傳輸資料，常讓各家診所相當崩潰。

何錫章說，為了解決這個問題，他特地請診所的配合廠商調整資訊系統，只要在民眾接種疫苗時直接輸入資料，完成接種後資料就會自行轉檔，跨接到其他需要的地方，不用再一筆筆鍵入。

疫苗接種工作雖繁複、辛苦，不少診所仍全力以赴，甘之如飴，還時常有意外收穫。

陳恩哲診所院長陳恩哲說，接種疫苗不只是打下去就好，更是讓民眾了解自己身體狀況的絕佳機會，前陣子替中年民眾接種疫苗時，就有好幾人發現自己有高血壓，經過說明衛教，才知道原來有成人預防健檢可以做，也更願意面對健康問題。

如今進入11月，全台每週百萬劑以上的接種量，繼續推升疫苗涵蓋率，第1劑疫苗涵蓋率衝破7成邁向8成，但第2劑卻在進入4成之後緩了步伐，直到前兩天才觸及5成。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源表示，隨疫情趨緩，民眾接種疫苗的意願可能受影響，也就是所謂的「疫苗猶豫」，與基層診所醫師合作將成為突破疫苗猶豫的推力。

邱泰源說，這些基層醫師都是在地方深耕多年的好厝邊，很多老人家原本就在住家附近診所看病，對醫護人員都熟悉，且診所多年來也協助接種流感疫苗，深得民眾信任，呼籲政府善用基層醫師鼓勵民眾施打疫苗，更有機會快速提高疫苗涵蓋率。

新冠疫苗

延伸閱讀

歐盟建議「疫苗護照」效期定九個月

Novavax向新加坡申請疫苗使用授權 最快數週有結果

男大生打完疫苗騎車自撞亡？指揮中心回應了

新北誤植疫苗施打處民眾撲空 指揮中心：單一事件

相關新聞

先人火化了 家人還在二殯找車位

因北市第二殯儀館整建工程範圍擴大，高公局也在辛亥路施工，二殯館內外停車格從446格縮減為199格。台北市議員應曉薇接獲陳...

寵物保母法制化 北市最快後年上路

有民眾擔心出遠門或工作忙碌時，寵物孤單在家，想請寵物保母到府服務。為補足中央的特定寵物業管理辦法尚無規範到府服務的範圍，...

推動8年 新莊文德段公辦都更動土

新北市新莊文德段土地鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，擁有便利生活機能，但巷弄狹小且建物老舊，公辦都更推動8年，昨天終於動土...

保單亂象 虎豹潭罹難4童未滿15歲無理賠

新北市雙溪區虎豹潭10月16日發生6死溺水意外，其中4名罹難者雖有保險，卻因未滿15歲，無法獲身故金理賠，家屬痛批不合理...

老街沒落盼新生 市場待改建

新莊老街曾繁榮一時，當時可沿大漢溪出海，是台灣早期發展據點之一，如今卻嚴重沒落，人潮逐漸流失，文德段今年獲都更機會，老街...

信義行政中心地上權 挨批綠電少

「信義行政中心地上權案」昨天環評，環評委員認為，碳中和、淨零已是趨勢，開發單位規畫太陽能板數量太少，此案應朝2030碳中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。