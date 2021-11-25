快訊

台灣設代表處引北京不滿 陸駐立陶宛使館25日起暫停領事業務

索羅門群島爆激烈抗爭 為何兩岸議題成導火線？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／青山王祭連三天大熱鬧 柯文哲、黃珊珊跑百米衝轎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影

台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。柯文哲致詞也速戰速決，僅表示，「青山王遶境是萬華地區很重要民俗活動，今晚有個跑百米的衝轎儀式，大家就去看吧。」

正因青山王祭是萬華重要宗教盛事，許多年輕人及信徒參與活動，為了將廟會、及陣頭文化推廣國際，並發揚北市民俗無形文化資產，北市府今年也搭配艋舺青山宮遶境活動慶典，舉辦「2021青山王祭」系列活動，展現艋舺最在地、最傳統宗教文化力。

西門町真善美廣場也搭設「藝文展演紅壇」，活動包含八將文化展演、藝文踩街等活動。北市民政局表示，今天的踩街體驗活動發想自青山王隨行的八將團枷、鎖將軍，其臉譜是全台獨有的紅臉及綠臉的扮相，為讓民眾認識宮廟遶境文化，北市府也限量準備500份Q版八將臉譜與福袋，讓報名踩街體驗的民眾並走完全程者領取。

民政局表示，今天11月25日是靈安尊王暗訪暨遶境中第2天暗訪，靈安尊王行經西門町地區，青山王出巡具有賞善罰惡、掃除惡煞及安定人心的作用，透過這次的活動，民眾可以親身體驗「艋舺大拜拜」莊嚴與熱鬧兼具的無形文化資產魅力。

台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影
台北市長柯文哲今晚出席2021青山王祭晚會迎接靈安尊王神轎，並參與衝轎活動。記者林伯東／攝影
台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。圖／北市府提供
台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。圖／北市府提供
台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。圖／北市府提供
台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。圖／北市府提供
有鑑於去年青山祭放鞭炮放到凌晨引爆民怨，青山宮今年在活動記者會強調，去年「很不好意思」，並宣布，今年活動一律晚間12點前結束、夜間10點後不放鞭炮。記者林伯東／攝影
有鑑於去年青山祭放鞭炮放到凌晨引爆民怨，青山宮今年在活動記者會強調，去年「很不好意思」，並宣布，今年活動一律晚間12點前結束、夜間10點後不放鞭炮。記者林伯東／攝影

北市 遶境 艋舺 柯文哲 黃珊珊

延伸閱讀

大數據禁黨職恐違法 柯文哲反嗆：那議員為何逼我們...

雙城論壇 柯文哲：會謹守身分處理民生議題

大數據成民眾黨選戰研究？柯文哲下令:人員不可有黨籍

萊劑類比保健品？柯文哲：奇怪！別人失言都不是失言？

相關新聞

影／青山王祭連三天大熱鬧 柯文哲、黃珊珊跑百米衝轎

台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及...

新北彰化共簽觀光合作MOU 百家業者祭專屬優惠還可抽住宅

新北與彰化今共同簽署觀光合作MOU，期待共同振興疫後經濟，其中新北提供「潮旅」、「農遊」、「手作樂遊」、「文旅」等4大面...

大數據中心禁黨籍發言不精準 吳沛憶秀會議記錄打臉柯P

台北市長柯文哲昨天宣示「北市府處理資料的人都不可有黨籍」，引發質疑違反就業服務法第五條「雇主不得有黨派歧視」疑慮，儘管市...

大龍新城漏水修不好 北市議員要求社宅驗收應找第三方

台北市議會工務委員會今審查預算，議員陳怡君指出，大龍新城國宅重建至今仍有住戶飽受漏水之苦，窗戶拆裝修理數次仍無法解決，每...

設計師Call In廣播節目泣訴想偕母輕生 觸動聽眾趕赴西門商圈

受疫情衝擊的北市萬華設計師謝錦堂日前Call In廣播節目泣訴想偕母輕生，揪緊眾人關懷的心，單週湧入百餘人不分實體或網路串連聲援，他也以職人精神和精緻手作品驚艷眾人。

盼碳中和示範 信義行政中心地上權環評未過 挨批綠電少

台北市環評大會今天審查「信義行政中心地上權案」，多位環評委員認為，碳中和、淨零已是趨勢，但開發單位規畫的太陽能板等綠電比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。