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影／青山王祭連三天大熱鬧 柯文哲、黃珊珊跑百米衝轎
台北傳統三大廟會慶典壓軸-艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今晚也參與在西門町廣場的接駕及衝轎儀式。柯文哲致詞也速戰速決，僅表示，「青山王遶境是萬華地區很重要民俗活動，今晚有個跑百米的衝轎儀式，大家就去看吧。」
正因青山王祭是萬華重要宗教盛事，許多年輕人及信徒參與活動，為了將廟會、及陣頭文化推廣國際，並發揚北市民俗無形文化資產，北市府今年也搭配艋舺青山宮遶境活動慶典，舉辦「2021青山王祭」系列活動，展現艋舺最在地、最傳統宗教文化力。
西門町真善美廣場也搭設「藝文展演紅壇」，活動包含八將文化展演、藝文踩街等活動。北市民政局表示，今天的踩街體驗活動發想自青山王隨行的八將團枷、鎖將軍，其臉譜是全台獨有的紅臉及綠臉的扮相，為讓民眾認識宮廟遶境文化，北市府也限量準備500份Q版八將臉譜與福袋，讓報名踩街體驗的民眾並走完全程者領取。
民政局表示，今天11月25日是靈安尊王暗訪暨遶境中第2天暗訪，靈安尊王行經西門町地區，青山王出巡具有賞善罰惡、掃除惡煞及安定人心的作用，透過這次的活動，民眾可以親身體驗「艋舺大拜拜」莊嚴與熱鬧兼具的無形文化資產魅力。
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