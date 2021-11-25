新北彰化共簽觀光合作MOU 百家業者祭專屬優惠還可抽住宅

新北與彰化今共同簽署觀光合作MOU，期待共同振興疫後經濟，其中新北提供「潮旅」、「農遊」、「手作樂遊」、「文旅」等4大面向專屬優惠；彰化則有百家商店提供新北市民專屬優惠，尤其主推觀光工廠及休閒農場等，民眾消費滿額還能抽住宅及機車等大獎，歡迎民眾一同體驗兩地觀光。

新北與彰化今聯合舉辦「遊好彰化、樂遊新北」觀光合作MOU記者會，要共同推動兩縣市耶誕節活動、主打遊程、五倍券活動、專屬優惠等，其中包含集結觀光工廠、休閒農場、鋁塑商圈等業者，推出DIY買一送一、出示身份證訂房享5折等優惠，期盼促進兩縣市觀光交流，讓「全國最大市」與「全國最大縣」共同振興疫後經濟。

新北市長侯友宜表示，疫情後振興經濟是縣市首長的責任，希望兩地民眾共同帶動觀光產業，尤其彰化有許多民眾都在新北，歡迎大家回鄉遊玩，找回兒時的記憶。新北有山有海，向青春山海線上有許多景點，淡蘭古道也是很棒的旅遊路線，等著大家來探索。

侯友宜強調，本次雙方有3大優惠主軸，包含主打行程、觀光工廠及休閒農場專屬優惠、五倍券促銷活動等。負責籌劃活動的新北研考會也說，新北特別推出「潮旅」、「農遊」、「手作樂遊」、「文旅」等4大面向，讓彰化縣民享受專屬優惠。

彰化縣長王惠美則說，彰化有知名八卦山、海空步道及扇形車庫等，期盼疫情趨緩後雙方合作能帶動兩地民眾互訪旅遊，彰化亦有百家在地業者推出新北市民專屬限定優惠，且這次在地旅遊協會卯足全力，對於新北團客或旅行社組團到彰化都享有優惠，提供觀光工廠、休閒農場DIY買一送一、入館送好禮等。