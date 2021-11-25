大數據中心禁黨籍發言不精準 吳沛憶秀會議記錄打臉柯P

台北市長柯文哲昨天宣示「北市府處理資料的人都不可有黨籍」，引發質疑違反就業服務法第五條「雇主不得有黨派歧視」疑慮，儘管市府發言人陳智菡及勞動局長陳信瑜都出面滅火，指柯是「發言不夠精準」，不過北市議員吳沛憶今天拿出11月19日的會議紀錄批市府說謊，因柯親自主持的局處會議決議明文寫著「因應議員質詢行政中立之要求，未來市府資訊人員、大數據中心人員均不得有政黨黨籍」。

吳沛憶說，北市府白紙黑字寫成的會議決議，還能推說是「發言不夠精準」，吳沛憶批發言人、勞動局長為替市長護航不惜說謊，難怪大數據中心的中立性令人憂心。

吳沛憶提到，大數據中心之所以被質疑，一方面是因為柯市長自己提到大數據中心考慮授權商業使用，又說大數據中心走在國家法律前面。議員當然會擔憂柯市長將成為「超越法律的男人」，若將手上的資料超出個資法的規範使用，影響何其深遠。

另外，吳沛憶也說，台灣民眾黨歷來有許多黨政不分的事蹟。最被質疑的正是包括柯市長在內，具民眾黨籍的市府高層們，會不會濫用手上的個資。資料處理人員反到可由行政中立相關法規與保密協定去規範，要求不得有黨籍根本是「歪樓」。