王惠美與侯友宜攜手 彰化與新北簽訂觀光合作MOU

全台非六都以外最大縣彰化縣長王惠美今天（25日）北上，與六都最大直轄市長新北市長侯友宜在新北市政府6樓禮堂簽訂觀光合作MOU，宣示雙方互惠合作，進行「遊好彰化、樂遊新北」的觀光交流。

新北市擁有龐大的彰化同鄉會，王惠美說，謝謝新北市團隊從上次的「彰化優鮮、新北優鮮」的農業交流合作，讓彰化優質的農特產品能夠來到新北市，很多鄉親說，因為雙方的合作，就吃到故鄉的味道，效果非常好。現在防疫到一個階段後，就要開始拚經濟，希望提供給大家更好的旅遊休閒，因此與新北市政府合作促進觀光交流。

王惠美表示，彰化縣有山、有海、有平原，且文風鼎盛，包括有觀光工廠、休閒農場、天空步道、海空步道、八卦山等景點，謝謝相關旅遊協會非常用心，特別提供給新北市鄉親95折、9折、8折不等優惠外，有的還買一送一，更有買一送二，歡迎新北市的鄉親到彰化來走一走，保證「俗大碗閣滿墘」，而且品質又好。

王惠美還說，彰化縣政府配合振興券辦理摸彩活動，獎項有青年住宅3戶、100台電動機車、18000個現金獎等，來到彰化，除了店家提供的優惠外，報名時，只要說是新北市民，到時候還有特別的優惠，歡迎新北市的鄉親來彰化走一走，感受彰化人滿滿的熱情，以及彰化好山、好水、好玩的地方。

新北市長侯友宜表示，彰化縣是全國最大縣，新北市也是全國最大的市，現在全國最大的縣和市一起合作，要讓兩縣市民眾在疫後經濟中，帶動旅遊，互相拉抬攜手合作，共創經濟起飛。

侯友宜指出，看到彰化的產業都是在賺錢，買一送二，彰化縣有那麼大的肚量，不只在農特產品，甚至在觀光休閒工廠與其他產業，只要新北市民報上名，就有打折優待，因此新北市民要出外旅遊，第一站就要前往彰化。尤其是新北市的彰化同鄉會會員都要回去，第一要回去顧故鄉的經濟，第二是回去尋找兒時的記憶，而新北市沿海有145公里，有古蹟、美景等，也歡迎彰化好朋友前來走走。