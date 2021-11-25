大龍新城漏水修不好 北市議員要求社宅驗收應找第三方

台北市議會工務委員會今審查預算，議員陳怡君指出，大龍新城國宅重建至今仍有住戶飽受漏水之苦，窗戶拆裝修理數次仍無法解決，每逢大雨水還是會沿著窗戶流進家中。陳怡君要求市府未來社宅完工後，應交由第三方驗屋公司驗屋，確保居住品質，減少後續修繕、爭議問題產生。

台北市社宅問題層出不窮，包括去年完工的大龍新城及明倫社宅，以及最近甫完工入住的新奇岩社宅，雖然完工前都已經通過驗收，但民眾入住後卻問題不斷。陳怡君表示，包括漏水、漏電、屋內門框裂開、窗框歪斜、陽台拉門卡到梁柱、牆壁油漆塗抹不均、社宅施工品質粗糙等，民眾往往入住後才發現是災難的開始，為避免類似事件重演，要求市府應於社宅驗收前，交由第三方驗屋公司驗屋。

陳怡君今天再度提出最新的民眾投訴，指出由市府主導的公辦都更案大龍新城，從去年3月入住至今至上周仍有民眾住戶家裡窗框仍遇雨滲水，窗框修了6、7次還都修不好，嚴重影響住戶生活品質，令住戶痛苦不堪。

陳怡君表示，上會期就曾提出第三方驗屋的提案，但北市都發局一再以「162快速報修」方案來敷衍，這幾年來完工的社宅問題不斷、品質堪憂，162屬於入住後的「回饋機制」及簡易修繕，不能與第三方驗屋混為一談，她要求市府應於社宅驗收前，請交由第三方驗屋公司驗屋，以確保市政府社宅品質，減少後續的修繕、爭議問題產生。