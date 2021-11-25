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盼碳中和示範 信義行政中心地上權環評未過 挨批綠電少

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市信義行政中心地上權案位於信義計畫區、又近台北一零一，有環評委員認為，應朝2030碳中和示範建築興建。記者林麗玉／攝影
北市信義行政中心地上權案位於信義計畫區、又近台北一零一，有環評委員認為，應朝2030碳中和示範建築興建。記者林麗玉／攝影

台北市環評大會今天審查「信義行政中心地上權案」，多位環評委員認為，碳中和、淨零已是趨勢，但開發單位規畫的太陽能板等綠電比例太少，因此案位於信義計畫區、又近台北一零一，應朝2030碳中和示範建築興建，還有委員直言，「此地上權案可處理的綠電連5%的一半都做不到，這樣不行，實在太少了！」因委員對於綠電規畫太少意見多，要求一個月內補充修正後再審。

被視為信義計畫區具指標性的「信義行政中心地上權案」，基地現況仍作為信義行政中心使用，因被鑑定為海砂屋，市府以地上權方式招商改建，2019年底由南山人壽以159.81億權利金得標，去年12月初通過危老重建核准，拿到最高40%容積獎勵，也被認為是危老條例上路以來，身價最貴的危老案。

目前開發單位規畫興建30層樓商辦大樓，基地面積7099平方公尺，將進駐辦公室、餐飲業等，財政局預估民間投資金額可達300億以上，預計明年底信義行政中心就會搬到廣慈博愛院，地上權案也正在規畫階段。

不過今天的環評審查，委員多關注建築的碳中和及節能成效，委員陳起鳳說，目前信義區公所綠屋頂示範設施，但未來新大樓規畫卻非常簡單，就種兩種草，應加強屋頂綠化，不僅景觀美化，還可推動低碳。

委員楊之遠也表示，2030年快要到了，目前台灣建築排碳占各部門的23%，此案應該建立一個示範，包括綠化低碳、施工營運減碳都應有一套方式，作為北市府未來環評的模範案例。

委員李育明則質疑，開發單位規畫在屋頂設置415.8平方公尺的太陽能板，環說書提到設置容量可達72千瓦，「但要在哪個地方才能有這麼好的條件？即便南部地面，都難有這個高設置容量」，質疑開發單位高估綠電設置容量。主席劉銘龍則要求說明未來營運的年排碳量，因為未來2050排碳單位高的建物都要被納管。

北市產發局副局長王三中也表示，未來大樓蓋好後，政府的減碳標準會更嚴格，開發單位還是要盡可能規畫綠電可達容量「滿足自己需求的綠電自己生產」。

不過開發單位委託的規畫公司表示，目前建築可裝太陽能板的空間實在有限，包括屋頂層南側都已設定完，屋突也都設有太陽能板，已經盡最大力量。但此說法仍遭環評委員打臉，「為何國外案例綠電都可以自己處理，應該要再提升」。

另外，委員張之遠也提出風洞的質疑，依照開發單位的環說書，建築蓋好風洞更小，不過張質疑「拿這個騙小孩？」「報告這樣寫，退回去...」要求開發單位詳細評估高樓建築風洞，對行人安全影響。

由於環評委員對此案的低碳、風洞影響等仍有相當多意見，環評審查無結論，要求開發單位一個月內，依委員建議的再生能源設置、碳中和規畫、風洞補充說明等，補充修正後再審。

台北市環評大會今天審查「信義行政中心地上權案」，多位環評委員認為，碳中和、淨零已是趨勢，但開發單位規畫的太陽能板等綠電比例太少，要求一個月內補充修正後再審。記者林麗玉／攝影
台北市環評大會今天審查「信義行政中心地上權案」，多位環評委員認為，碳中和、淨零已是趨勢，但開發單位規畫的太陽能板等綠電比例太少，要求一個月內補充修正後再審。記者林麗玉／攝影
被視為信義計畫區具指標性的「信義行政中心地上權案」，基地現況仍作為信義行政中心使用，因被鑑定為海砂屋，市府以地上權方式招商改建，2019年底由南山人壽得標。記者林麗玉／攝影
被視為信義計畫區具指標性的「信義行政中心地上權案」，基地現況仍作為信義行政中心使用，因被鑑定為海砂屋，市府以地上權方式招商改建，2019年底由南山人壽得標。記者林麗玉／攝影

環評 建築 地上權

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