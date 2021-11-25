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淡水荒廢地變公園 油車里綠家園升級2.0

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水油車里公園更加升級成2.0版本，增加了許多的體健設施以及孩童的遊樂器材。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水油車里公園更加升級成2.0版本，增加了許多的體健設施以及孩童的遊樂器材。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中正路一段132巷旁附近，去年底油車里長唐儷樺與淡水區公所，以及新北市議員陳偉杰將一塊荒廢閒置多年的公有地進行活化，以新北綠家園模式變身成為有綠地草皮步道的公園，經過一年的時間，現在這一座油車里公園更加升級成2.0版本，增加了許多的體健設施以及孩童的遊樂器材。

油車里長唐儷樺表示，這一塊面積約480坪的國有住宅區土地，鐵皮圍籬封閉多年，後來經過工程改善，淡水區公所以新北綠家園專案辦理簡易綠美化，而今年感謝市議員陳偉杰爭取，為公園錦上添花，增加3座體健設施以及3座兒童遊樂器材。

新北市議員陳偉杰表示，除了讓閒置國有地活化，增設座椅之外，今年為長者增加體健設施，不僅如此，一旁還有兒童翹翹板及搖搖馬，讓阿公阿嬤來運動的同時，也可以帶孫子來遊玩。

淡水區長巫宗仁表示，為了使民眾能有更多綠地休閒環境，新北市議員陳偉杰與區公所，將閒置公有土地，進行綠美化，現在更加碼設置遊具等設施，更提供市民平運動遊玩的好去處。感謝議員的支持，提供市民更完善的休憩空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

里長唐儷樺也希望附近居民可以多加使用，並且一起維護環境，溜狗或是有垃圾記得帶走，做好清潔。

淡水 綠美化

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