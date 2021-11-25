體恤守護社區辛苦 瑞芳巡守隊獲贈防寒外套

觀天下有線電視深耕地方多年，基於關懷在地，回饋地方鄉親，今(25)日捐贈瑞芳區吉安里守望相助隊全員防寒外套，讓巡守隊在夜間守護社區治安，能不受風雨影響，繼續為地方服務，讓巡守隊都很感動。

吉安里守望相助隊也就是俗稱的巡守隊，目前隊員共有26名，每天都由四人為一組進行夜間巡邏，守護地方的治安，但隨著東北季風來襲，巡守隊時常要冒著風雨來為地方治安把關，觀天下有線電視基於回饋在地，今(25)日特別捐贈一批禦寒防潑水外套給巡守隊全體隊員。

巡守隊的成員們拿起外套一一試穿，也因為巡守工作是全年無休，所以適當的禦寒裝備是有必要的，這次觀天下捐助這些禦寒外套，也為巡守隊增添生力軍，隊員們也直呼很感動。

吉安里長同時身兼巡守隊隊長謝永昌表示，由於地方巡守隊的有效力量，讓許多原本可能發生的犯罪事件機率大大降低，除了感謝政府單位的支持之外，志工隊員們無私的奉獻與辛勞、更是維護地方治安的重要靠山，這次還有民間單位捐助禦寒物資，讓他們很感動。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，地方電視台深耕在地多年，常深入地方了解地方需求，這次捐贈巡守隊禦寒外套，希望可以慰勞為地方服務的志工們，繼續造福地方百姓。