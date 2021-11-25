瑞芳吉安里防災演練 動員里民編組自救

遇到颱風、地震等天災，讓如何應變，瑞芳區吉安里今(25)日舉辦自主型防災社區演練，模擬情境包括颱風大雨路樹倒了、或是地下室淹水等等，由里長謝永昌組織編隊，里民自主防災、還有任務編組，來達到及時搶救以及預防通報的黃金時間。

颱風來了水位暴漲，這時緊急通知自主防災編組成員動起來，新北市推動區級災害防救及防災社區計劃，今年在吉安里辦理自主型防災社區，所以，按照腳本摸擬颱風或是地震等情境，要讓里民熟知遇到狀況時，第一時間該怎麼處理。

颱風來襲，風強雨大，這時巡視預警組、整備搶救組陸續動員，打電話通報緊急處理，當下也摸擬災民收容過程，另外也有消防隊指導滅火器如何使用，里民說以前遇到情況時第一時間都不知道該怎麼辦，透過自主防災，有sop，比較不會慌亂。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋說，由當地里長帶頭編組分工，希望營造安居樂業、但也居安思維的社區鄰里環境，透過自主型社區防災演練，自衛編組防災人員動起來，大家一起防災，將傷害降到最低。