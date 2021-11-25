新北石門區清潔隊淨灘 守護海岸線美麗景觀

每年新北市環保局於春、秋兩季都會辦理聯合淨灘活動，時序來到秋冬，準備進入東北季風增強的季節，石門區清潔隊也在風箏公園的海岸邊辦理淨灘活動，環保志工、里民領取了塑膠袋、長鐵夾就往沙灘出發，大家一起將沙灘上的海漂物都撿拾起來，希望守護海岸線美麗的景觀。

石門區清潔隊長廖嘉彬說，環境的清潔需要靠大家一起努力，加上石門區的特殊地理位置，洋流一過漂流垃圾就上岸，感謝居民一起來響應秋季淨灘，讓石門的海岸變美麗，也讓觀光景點更整潔。

石門區長林俊宏表示，由石門清潔隊號召的聯合淨灘活動，石門區各里都派環保志工、里民出來清潔，領取了塑膠袋、長鐵夾就往沙灘出發，大家一起將沙灘上的海漂物都撿拾起來，希望能將石門區的門面、知名的觀光海岸線，打掃的乾淨整潔。

先前受到疫情影響，民眾堅守防疫很少出門走動，近來疫情趨緩，開始可以適當的外出活動，在石門區居民要先將周遭環境整理乾淨，希望打造舒適的生活環境，守護海岸線的美麗景觀。