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觀天下有線偏鄉駐點服務 遙控器設定現場教學

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
觀天下有線電視為了服務偏鄉地區的民眾，在雙溪區公所辦理偏鄉駐點服務，讓偏鄉的民眾免去舟車勞頓。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視為了服務偏鄉地區的民眾，在雙溪區公所辦理偏鄉駐點服務，讓偏鄉的民眾免去舟車勞頓。 圖／觀天下有線電視提供

觀天下有線電視為了服務偏鄉地區的民眾，昨(24)日在雙溪區公所辦理偏鄉駐點服務，現場為民眾辦理繳費、定期扣款等多項服務，遙控器設定操作，直接和民眾面對面教學，也讓偏鄉的民眾免去舟車勞頓，就近就可以辦理多項服務。

觀天下數位有線電視深耕地方多年，為了能夠就近服務偏鄉的民眾，讓民眾可以就近辦理有線電視相關的業務及處理各項疑難雜症，不用大費周章跑一趟汐止門市，今(24)日特別到雙溪區公所前辦理駐點服務，讓民眾免奔波。

民眾最常見的就是遙控器不會設定操作，透過客服電話上教學也是常常霧煞煞，因此，觀天下有線駐點服務，直接和民眾面對面教學，也讓民眾放心不少，也希望往後能常常駐點讓他們不用長途跋涉。

因為有線電視一些服務，需要民眾前往汐止的門市辦理，今天特別為了偏鄉的長輩，所以設置臨時服務站，讓長輩可以就近辦理業務或是相關問題的詢問，希望民眾多加利用，不管有什麼問題都會儘量幫民眾處理。

偏鄉 汐止 雙溪區

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