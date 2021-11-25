設計師Call In廣播節目泣訴想偕母輕生 觸動聽眾趕赴西門商圈

受疫情衝擊的北市萬華設計師謝錦堂日前Call In廣播節目泣訴想偕母輕生，揪緊眾人關懷的心，單週湧入百餘人不分實體或網路串連聲援，他也以職人精神和精緻手作品驚艷眾人。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北市自5月15日起至7月26日實施3級警戒，熱點萬華區成重災區，在西門商圈經營自有品牌服飾店的謝錦堂也被這波危機襲擊。

現年62歲的謝錦堂自國小畢業後就出社會工作，21 歲那年他帶著所有積蓄遠赴日本拜師學藝，苦學服裝設計1年多後，便返台創業迄今近40載，單身的他平日和高齡88歲母親相依為命，過著平淡知足的日子。

不料這波疫情衝擊來得又快又急，許多下游訂貨店家突然倒閉或付不出貨款，遭積欠貨款近新台幣30萬元，加上西門商圈人潮銳減，讓謝錦堂的營運和經濟陷困境，苦撐多時的他於7月13日晚間Call In至廣播節目訴說遭遇疫情困境。

謝錦堂電話中數度嗚咽表示，自己有許多設計作品，但萬華區已無人潮，沒生意也難以存活，他想和母親一起走完這條路。雖然節目主持人期間多次鼓勵、撫慰，因節目近尾聲也只能讓這通Call In電話隨之結束，但其實另一個故事才正要展開。

許多聽眾都被這通Call In電話觸動心情、甚或落淚，私下各自透過僅有的店址資訊「尋找謝先生」，有些人當晚就趕赴店家現場加油、打氣，另一些人則透過網路社群力量，將謝錦堂的困境傳遞出去。

從事攝影和文字接案工作的季子弘當晚開車時聽到廣播就哭了，他返家後立即在個人臉書發文表示，這通Call In內容就是現實中的標準小人物劇本，希望能盡快找到謝先生關懷打氣給他希望。

季子弘後來偕妻兒到店家探視謝錦堂，並貢獻所長協助拍攝其手作商品照片以及網路上架、銷售等事宜，進而帶動許多網友搶購力挺和聯繫可協助的資源。

季子弘告訴中央社記者，自己聽到廣播當下心情很難過，覺得「太慘了吧」，本來只想協助謝錦堂度過最危急狀況，但親眼看到其作品相當有質感且有價值，是個有才華的人，後續才發展成雙方合作關係，希望讓謝錦堂可全心創作，並驚訝首波網路訂單就逾百件，甚至還有對岸網友下訂。

四方愛心和惜才之情湧現。另一名擅長日文的王先生除大力支持謝錦堂的作品外，也多次到店探視，安靜陪伴謝錦堂工作度過心情低潮，他還發揮語文專長撰寫店家日文簡介，希望藉此分享謝錦堂的潮手工作品讓更多無國界的網友知曉。

王先生受訪表示，聽到廣播當下，認為人命關天，且謝錦堂事母至孝不應走上絕路，人生際遇起起伏伏，希望謝錦堂面對逆勢時要撐下去，最近看到許多人給予支持和祝福，也讓謝錦棠為之一振，相當替他感到高興。有名住在新竹的女姓民眾特地在晚間下班後搭乘高鐵北上購買謝錦堂的作品、表達力挺，她在疫情前常赴歐旅行，當親眼看到謝錦堂的手工包包，直呼水準和材質不輸許多名牌精品包。

短短一週時間，當偌大的西門商圈英雄廣場內有逾9成店家都拉上鐵門歇業，謝錦堂的自創品牌商店「程式設計」始終人氣不斷，來自全台各地的熱心民眾持續探訪，而被謝錦堂的才氣驚艷者則轉為死忠粉絲群繼續相挺。

但謝錦堂看到每名登門顧客都會雙手合十地說「不要同情我、也不要可憐我」，他希望大家是喜歡他的作品才購買。

曾從事服飾業的林小姐在7月14日當天就在店家直接進行網路直播，單日就購買、預訂35項各式產品，她表示，自己是受朋友告知和請託才到現場探視，聽到謝錦堂說不希望外界同情，直接反回「誰要可憐你，我也很可憐，我們只是來買包的」，其實是不希望讓他心靈受傷，如今回想雙方對話仍覺哭笑不得。

林小姐坦言，謝錦堂是個有才華且創意源源不絕的設計師，一朵花、一棵樹就能激發他的靈感，希望他走過難關後能開啟新人生。

謝錦堂聞言也笑說，林小姐講話直接令他印象深刻，但聽到她不是同情的話語「就很舒服」。

他表示，去年疫情期間覺得生活收入夠用就好，不料今年3級警戒瞬間陷入困境，之前心情不好就連看到人都會害怕，現在則是謝謝大家讓他的（創作）細胞活起來，也很開心認識許多新朋友。

謝錦堂指出，母親告訴他「62歲才翻身，是件很不容易的事」，要珍惜這份際遇和知足常樂，目前積欠貨款已慢慢清償，現在最大壓力就是趕訂單，待工作舒緩後就可有更多心力創作。

由於謝錦堂忙於訂單而常工作到凌晨4時許才休息，他某日突然和外界失聯，一度令大家憂心忡忡，結果竟是埋頭苦幹的他忘看手機和漏接電話，成為驚心動魄又趣味的意外插曲。

「被救濟之後，也要想辦法翻身，不能每天等著別人幫忙」，謝錦堂說，自己很認同廣播主持人的這句話。

謝錦堂在訪談期間數度不禁問到，若他的作品不好，是否大家就會忘記他的存在等等。

但在他一針一黹、上扣車縫作品的創作過程中，其精湛手藝、自我要求的職人態度早已感動、折服眾人。

在這疫情期間，數百人傳愛翻轉謝錦堂人生的故事，感動無數人，同時也化為許多善念種子在各地成長、蔓延，就如同季子弘的臉書文所說「謝謝您，讓我們見證愛與希望真的可以度一切苦難」。

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