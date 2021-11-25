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台中公共自行車免費每年補貼1億元 議員：應使用者付費

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。圖／台中市交通局提供
台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。圖／台中市交通局提供

台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼。藍綠議員審查預算都有意見，認為應推動使用者付費、採漸進式規劃收費，前30分鐘免費的補貼不應全由市府支出。交通局長葉昭甫表示，會朝使用者付費規劃。新北、高雄陸續將前30分鐘免費改為收費5元；雙北另有自己的套票方案。

民進黨議員謝明源說，公共自行車從2015年起開始補助，編列經費從3000萬元膨脹至今每天支出1億元，應全面檢討，否則變成錢坑，一定要朝使用者付費轉型，2.0規劃1000個站點，全面設置下去等於要補助越來越多，這樣不合理，至少要搭配公車、捷運轉乘優惠使用。國民黨議員劉士州建議，可考慮縮短只有前15分鐘免費。

交通地政委員會召集人、議員楊正中詢問，升級YouBike 2.0有沒有和廠商討論使用者付費計畫？交通局長葉昭甫說，2.0倍增計畫合約從去年開始到2027年。

國民黨議員陳政顯不滿，批交通局「不把錢當一回事」，倍增計畫的合約應該和廠商洽談前30分鐘免費，各出一半？中市府每年編列1億元補貼，錢讓廠商賺走，要求交通局重新檢討，上一個會期就要求檢討，至今都沒有答案，認為交通局應「對台中市民道歉」。

台中市交通局2019年編列9800萬元、2020年編列9200萬元補助公共自行車，經費實支率均超過9成。今年編列1億元，但受疫情影響，1月到9月實支率跌剩6成4，明年編列預算規模和今年一樣。

交通局表示，目前1.0有317站、2.0已設847站，若1.0全面升級和2.0設置完成全市有1300個站點，今年統計到10月，使用862萬5791人次，2.0週轉率平均每天4、5次。

謝明源認為，建置越多、週轉率越高預算支出越多，真的不合理，一定要鼓勵使用者付費。交通局表示，目前六都僅剩桃園、台中維持前30分鐘免費，會把議員建議的使用者付費原則，納入未來規劃的方向參考。

台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。記者喻文玟／攝影
台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。記者喻文玟／攝影
台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。圖／台中市交通局提供
台中市公共自行車逐步汰換升級YouBike 2.0，前30分鐘仍維持不收費，交通局每年編列1億元預算補貼，藍綠議員認為，應鼓勵使用者付費、採漸進式規劃收費。圖／台中市交通局提供

自行車 台中市 國民黨

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