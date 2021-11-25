北市二殯憾事 議員爆：先人都火化了家屬還在找車位

因第二殯儀館整建工程面積擴大，近日又將實施平面景觀工程，造成二殯內的停車位減少，台北市議員應曉薇接獲陳情，因二殯周圍停車位一位難求，導致先人都火化了，家人卻還在找車位，「跟親人好好告別有那麽難嗎？」殯葬處表示，因應停車位不足，將增闢黎元臨時停車場，二殯火化場周邊土地徵收後，也將規畫臨時停車場供治喪民眾使用。

應曉薇說，她接獲市民與台北市葬儀商業同業公會陳情反應，二殯整建工程造成二殯內的停車位減少，除了殯葬服務業者的業務用車無法卸貨，無車位可停，近期更發生多起一殯到二殯因無大眾運輸直達，也無「懷恩專車」可搭乘，市民在一殯辦理完告別式，前往二殯火化場送家屬最後一程，因二殯停車位一位難求，發生先人都火化了，家屬卻還在找車位。

應曉薇指出，二殯二期整建工程延宕，預計112年才會完工，更因二殯改建造成周圍交通打結，目前市府雖然有「懷恩專車」接送，但只有三條路線，並無一殯至二殯的懷恩專車。她建議柯文哲市長應馬上檢討第二殯儀館的停車問題，並規畫一殯到二殯直達專車，避免再度造成市民的親人火化，家屬卻無法送最後一程的憾事再次發生。

殯葬處表示，第二殯儀館二期工程目前正進行地上1層結構體工程及景觀工程施工，配合施工範圍，第二殯儀館內停車格縮減，因應停車位不足，殯葬處將增闢黎元臨時停車場，另二殯火化場周邊土地徵收後，亦將規畫臨時停車空間供治喪民眾使用。

至於沒有一殯至二殯的懷恩專車，殯葬處表示，將與交通局公運處研議延長S33忠孝復興路線至第一殯儀館站點的方案，服務自第一殯儀館至第二殯儀館辦理治喪事宜的民眾。

殯葬處指出，市府團隊刻正加緊施工進度，就是希望能夠縮短停車等交通衝擊的時間，陣痛期請市民多多支持包容，迎接全國最新穎且友善的殯葬設施。估算擴建完工日期為112年4月。