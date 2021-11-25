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以色列辦事處與勵馨合作 相挺受暴婦幼生活重建

中央社 / 新北25日電

11月25日是聯合國「國際終止婦女受暴日」，駐台北以色列經濟文化辦事處今天和勵馨基金會合作，捐贈許多小家電物資，以實際行動支持台灣受暴婦幼生活重建。

以色列辦事處今年捐贈暖氣機、除濕機、烤箱、電鍋等小家電物資，希望提供受暴婦幼生活的支持，捐贈儀式在勵馨基金會「林口好好時光咖啡館暨物資分享中心」，自國外返台檢疫中的立委洪孟楷特別以拍攝影片方式感謝來自以色列的愛心，新北市議員陳明義也到場致意。

以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）致詞表示，以色列長期關注家暴防治的議題，希望NGO合作推動、結識在地政府部門，偕同提升各地對女性暴力議題的重視。

柯思畢表示，有感於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及封城的影響，世界各國家暴案件數量上升，為了克服這個全球性的挑戰，大家必須合作，互相汲取經驗及互相幫助。駐台北以色列經濟文化辦事處與勵馨基金會的合作，目的就是要喚起社會對這個議題的重視，以及盡所能的幫助她們。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華表示，受暴婦女離開暴力環境後，居住安排、經濟與子女照顧托育是她們建構安穩生活的重要條件，「不間斷的住宅資源」是婦女離開庇護所後，開始社區自立生活的關鍵。

她表示，因疫情造成工時減班對婦女而言是沉重的經濟負擔，感謝有房舍安居及來自林口各地的物資捐贈，協助她們渡過最艱難的時刻。

以色列

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