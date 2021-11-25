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推動女性培力 北市5企業獲職場性別平等認證

中央社 / 台北25日電

北市勞動局受理職場性別平等認證，今年共有5家企業通過審核。勞動局長陳信瑜表示，這項認證雖沒有實質獎勵，但對於企業形象帶來正面效果，鼓勵企業多多參與、推動女性培力。

台北市勞動局今天舉辦「台北市職場性別平等」認證記者會，局長陳信瑜致詞表示，基於聯合國永續發展第5項目標「實現性別平等，並賦權所有的女性與女童」，及推動友善職場的城市願景，勞動局去年開始受理職場性別平等認證申請。

陳信瑜說，相較去年共有30家企業申請認證，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅19家企業報名參與，不過評審委員們沒有放水，仍以嚴謹態度及高標準選出聯合利華、行動基因生技、第一商業銀行、台北花卉產銷、中租迪和5家企業通過認證。

陳信瑜指出，今年獲認證企業中除了金融業、科技業外，還有生技公司，各家企業都提供優於法令的福利措施，例如聯合利華提供16週全薪產假、3週全薪陪產假，且適用同性伴侶；行動基因生技提供有薪放空假並提供多元成家結婚禮金；第一商業銀行提供最高新台幣30萬元雙胞胎育兒津貼等。

對於將來會如何鼓勵企業申請認證，陳信瑜會後接受媒體聯訪時表示，勞動局一直有在思考要不要提供獎金鼓勵，不過對於企業而言，相信最大的誘因仍是職場性別平等代表的進步價值以及企業形象正面效果。

陳信瑜鼓勵未來想參與認證的企業，努力營造女性培力文化，提供優於法令的生育獎勵及托育兒措施都是重點加分項目。

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