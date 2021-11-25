新北誤植疫苗接種站千人受影響 加開量能補救

新北市於預約系統誤植COVID-19疫苗接種站行政區，約1000人受影響，更有人今天到場撲空。衛生局說，加開蘆洲區仁愛市民活動中心接種站量能，也可到醫院或診所現場預約接種。

部分新北市民上午到新北蘆洲永平市民活動中心要接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，卻發現當地沒開設接種站。

新北市政府衛生局秘書高詩琪接受中央社記者電訪表示，22日中午建置系統時間短，且新北有兩個永平市民活動中心，輸入永和區永平市民活動中心時，誤植為蘆洲永平市民活動中心。

她說，23日上午開放預約，衛生局一早發現，馬上連繫中央的系統廠商更正，但仍有約1000人受影響；雖有發簡訊通知預約民眾，部分民眾可能沒注意到簡訊，仍前往蘆洲永平活動中心接種，衛生局非常抱歉。

高詩琪表示，立即加開仁愛市民活動中心接種量能，提供蘆洲民眾就近預約，已預約民眾可直接到仁愛活動中心接種。即日起到12月1日，現場安排工作人員引導，也請里長廣播引導民眾到仁愛市民活動中心接種。

衛生局說，受影響民眾如果有無法預約狀況，可聯絡衛生局預防接種專線（02）2258-8923，會協助媒合就近醫院或診所完成接種。目前疫苗接種採雙軌併行，如果中央預約平台1922無法預約，可到醫院或診所現場預約。