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北市3診所打錯疫苗 首家遭罰5萬元

中央社 / 台北25日電

北市12日、16日、18日接連有診所打錯COVID-19疫苗，衛生局今天表示，已對第1家出現接種異常事件的診所開罰5萬元罰鍰，其餘診所仍在意見陳述階段，預計下週進行裁處。

台北市大安區某診所12日替23名應接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗的民眾誤打成莫德納疫苗；16日內湖區有某診所替1名要打流感疫苗的民眾錯打成莫德納疫苗；18日再出現松山區某診所替1名要打流感疫苗的民眾打成AZ疫苗。

台北市衛生局今天表示，大安區某診所已依違反醫療法第57條第1項，裁處新台幣5萬元罰鍰，其餘2家目前尚待陳述意見，預計下週進行裁處。

衛生局說明，醫療院所出現打錯疫苗情況時，會先立即停止提供疫苗接種服務，直到確認改善。大安區某診所已複查完成，預計第16輪可以恢復服務。

台北市副市長蔡炳坤21日表示，診所打錯疫苗將開罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，且18日打錯疫苗的松山區某診所沒有立即回報，將加重裁罰。

AZ疫苗 衛生局 北市

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