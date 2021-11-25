貢寮鮑產季到 新北推遊玩行程促經濟

為活絡地方經濟，新北市農業局推廣萬里蟹成效頗豐，成為家喻戶曉美食佳餚，近來新北市則將火力瞄準鮑魚及九孔打造貢寮鮑，今天上午新北市漁業處於舉辦「2021新北貢寮鮑-鮑吃鮑遊，輕旅東北角」產季起跑發布，公布眾多活動期間優惠內容，民眾能夠親身體驗採收、料理及品嚐貢寮鮑在地冬季限定美食。

新北市擁有綿長海岸線和壯麗海岸風光，並盛產眾多美味水產品，新北市府為推廣貢寮地區在地水產品，今輔導貢寮區漁會推動貢寮鮑產季系列活動，並舉辦「2021新北貢寮鮑-鮑吃鮑遊，輕旅東北角」活動。

新北市漁業處表示，為讓更多民眾認識及品嚐到美味優質的貢寮鮑，輔導貢寮區漁會規劃了12月5、11、12、18、19日共5梯次「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」旅行，讓民眾能夠親身體驗採收、料理及品嚐貢寮鮑這一在地冬季限定美食。