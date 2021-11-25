新北青農茶山禮盒超夯 金瓜三號團隊獲德國紅點設計獎

坪林農業創生團隊金瓜三號與農業局與推出茶山禮盒，榮獲有設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎，新北市長侯友宜昨於市政會議前特別頒獎及感謝，鼓勵團隊為地方奮鬥，讓新北在國際上發光發熱；金瓜三號創立者蔡威德表示，產品設計初期有許多困難，好在農業局及業師協助，得知得獎當下真的非常驚訝。

侯友宜指出，坪林區青農威德及翊倫的茶山禮盒今年能在眾多競爭者中脫穎而出真的不容易，事實上，他們過去在新北市文山包種茶競賽，已經連8屆得到發酵茶製茶冠軍。

侯友宜表示，蔡威德帶領的金瓜三號，用設計將文化與美學融入包裝中，使坪林的文山包種茶躍居全國最矚目茶產品之列，這都要感謝蔡威德及坪林區所有青年的努力。

農業局說明，蔡威德在求學期間田野調查，意外愛上坪林山水人情，因此想將所學專業結合地方文化，除創立金瓜三號，也在坪林老街打造餐食空間「坪感覺」，透過商品開發串聯在地商家，以金瓜三號做為互利共生的農創平台。

農業局強調，今年與金瓜三號合作推出獲紅點大獎的茶山禮盒，採用環保再生紙膜，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製；內容則有濃郁茶香不黏牙的茶糖及甘醇清澈的包種茶包，讓消費者拆封時能感受茶農用心，品嚐坪林在地好味道。

蔡威德表示，產品設計之初遇到重重困難，好在農業局與業師們協助完成，在得知獲得德國2021紅點產品設計獎時真的相當驚訝；包裝設計師韓世國表示，當初邊看著坪林梯田，邊聽著茶農述說茶山歷史脈絡，馬上就畫下坪林山景，以梯田美景來設計包裝，盼消費者能想像坪林之美、感受在地溫度。