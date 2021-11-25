新莊文德段公辦都更動土 建33樓住商大樓、2024年完工

等了8年，新北市新莊文德段宮辦都更案今終於動土開工，預計在2024年完工，更新後將配合新莊老街意象及歷史建築武德殿做整體規劃，並打造友善步行動線，提供當地更好生活品質。新北市長侯友宜表示，未來完工後，將成為在地象徵，對老街來說，如何帶動周邊發展、未來都更及新莊公有市場都很重要。

新莊文德段公辦都更基地面積約2278坪，位於新莊區新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍街廓，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，擁有便利生活機能，但現況土地巷弄狹小且建物老舊，市民居住安全及環境品質均待提升，經市府評估後，決定以公辦都市更新方式辦理。

財政局表示，未來將興建2棟27層及33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造的住商混用大樓，更新後市府將分回232戶房地、新莊派出所辦公廳舍、約600坪文化性服務設施及歷史建築新莊武德殿，其中武德殿將採原地拆解重組的方式，修復保存於更新範圍內，並於更新後結合文化性服務設施，作為新莊人文藝術空間，推廣在地文化。

財政局主秘連文娟補充，因基地鄰近捷運站，除了規劃地下停車場239個汽車停車位外，實施者也捐贈100個機車停車位，經費花費約100多億元，市有地占7成5，剩下為國有地及私有地主所有，會按比例分為該有戶數，公益性設施則會依照當地需求進行規劃，武德殿部分未來會給文化局規劃。