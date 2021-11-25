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公館聖誕季26日登場 自來水園區打造主題花牆

中央社 / 台北25日電

台北自來水事業處今天表示，2021「公館聖誕季」26日開幕，自來水園區將以上千株聖誕紅打造主題花牆，並搭配別緻造型花圃與精緻繽紛布燈等裝置，營造整體視覺效果。

北水處發布新聞資料指出，2021「公館聖誕季」配合耶誕節氣氛，自來水園區全面換裝，首次以上千株聖誕紅打造「TAIPEI心，惜水情」主題花牆，植栽也會拼裝出各式充滿童趣圖騰。

此外，園區內會以幸福禮物當成夜景主題裝置，搭配別緻造型花圃與精緻繽紛布燈，打亮整體視覺效果，不管是遠景、近拍都是打卡拍照景點。

北水處表示，活動時間從11月26日至12月31日，地點在自來水園區及台北市公館商圈。

北水處指出，自來水園區自活動開幕日起，每週五至週日將延長營業時間至晚上8時，活動也會串聯公館周邊商圈，預定12月25日耶誕音樂會當天可免費入場。

民眾在活動期間於公館商家找到禮物盒看板，並合照，私訊至自來水園區臉書（Facebook）粉絲團，可獲得園區門票2張，更有機會抽中多項好禮，詳細活動可至北水處官網或自來水園區FB粉絲團查詢。

音樂會 北市 耶誕節

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