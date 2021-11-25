大數據禁黨職恐違法 柯文哲反嗆：那議員為何逼我們...

北市府明年初成立大數據中心，遭議員質疑恐成民眾黨「選戰研究中心」。柯文哲昨天宣示，「我被很多議員問已經氣到下令，市府處理資料的人，都不可有黨籍」，柯文哲的說法恐違反就業服務法「雇主不得有黨派歧視」，最高可罰150萬。柯文哲今天上午出席活動被媒體堵訪時表示，「那為什麼議員要逼我們這樣勒？(記者問：還是堅持禁黨籍？會不會被罰錢？)那就不要違法就好。」

提到下令禁黨籍的說法，柯文哲還忍不住反問媒體，「你們為什麼不反問議員的質詢，你們應該問議員，怎麼這樣質詢柯市長？」

對於大數據中心若禁止員工有黨籍，將違反就業服務法，台北市副市長黃珊珊表示，柯市長之所以這樣說，是因為很多媒體，包括議員擔心大數據中心會被政黨利用，成為戰情中心，所以市長才指示，可能有這麼多疑慮，可能希望比照獨立的委員會，例如公平會、NCD，因為要處理敏感資料，不要參與政黨活動。

黃珊珊表示，晨會討論的時候，不是針對黨職，而是將大數據中心當作獨立行使職權的單位，當然相關法令，對員工不能有任何差別待遇，市府會盡量避免，但重要的機敏資料大家有疑慮，就當成獨立的委員會來行使。

黃珊珊說，就像很多NCC這些單位，要退出政黨活動，不是黨籍問題，而是從事的業務要超然獨立，這樣的形式要求從事相關資料處理的人。跟現在的所有機關一樣要擔任這些機關人員都要說明清楚，很多單位部會都有這樣的要求。