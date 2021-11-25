板橋33年老社區申請免費都更 外觀直接變新成屋

新北市文化路有一棟33年老舊大樓，位於板橋火車站對面，因年久失修，外牆磁磚不時就會掉落，社區住戶決定向市府申請都更三箭的都市更新整建維護外牆拉皮經費補助，由市府出資，重新拉皮並裝設制震設施，加強耐震能力，全案10月底完工，漂亮的外觀瞬間成為周邊居民矚目的焦點。

都更三箭政策中第二箭的「主幹道沿線環境優化」，屬於市府推動都更三箭之示範街道環境改善政策，透過民間自主整合、市府補助都市更新整建維護立面修繕工程經費，加強建物使用機能、延長建築物使用年限，讓老舊房屋除了都市更新重建外，還有讓居民能追求有更安心的居住空間的選擇，目前共在新北市8處計畫道路試辦，板橋文化路便在其中。

本案社區住戶均為多年老鄰居，對居住地有強烈情感，但社區大樓近年因氣候熱脹冷縮與地震等因素，出現外牆磁磚掉落的情形，大家擔心磁磚可能哪天真的會砸到路人，開始考慮重建，不過重建時的搬遷問題對住戶來說是一大疑慮。

經過居民討論後，他們決定向市府申請都更三箭的「主幹道沿線環境優化」，他們將舊有掉落疑慮的磁磚更換成全新的，立面則以古典風格來設計，不僅讓建築物外觀有不同變化，也讓外露冷氣有能統一遮擋，杜絕野鴿駐留所造成環境污染。

另外，民眾也擔心老房是否會有耐震問題，找來結構技師專業評估後，決定裝設制震設施加強建築物耐震能力，完工後始大樓變得漂亮又安全。

民眾張先生說，老房重建後，覺得有煥然一新的感覺，外觀就像新成屋一樣，親朋好友來看到都很羨慕，結構增強後，也讓他在遇到地震時，安心了許多。