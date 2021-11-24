進擊的青山王！萬華遶境首日神速入廟 收穫大量掌聲

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
遶境沿線有不少民眾特地停車觀看。記者李隆揆／攝影
遶境沿線有不少民眾特地停車觀看。記者李隆揆／攝影

艋舺青山宮遶境今登場，由於去年遶境活動延宕，造成噪音、交通問題，引發民怨，廟方承諾今年活動期間，晚間10時前放完鞭炮，12時前結束活動；今晚遶境隊伍趕在10時前返回青山宮，行走速度明顯增快，最終在10時30分，大批信徒擁護之下入廟安座，氣氛平和喜悅，也為遶境首日行程畫下圓滿句號。

據悉，艋舺青山宮今午3時進行起駕儀式，遶境沿線無設置高空煙火，隊伍所到之處僅燃放傳統紙炮，各大紅壇也未另設大型舞台，交通狀況堪稱近年最順暢。

廟方為避免妨害社會安寧，力求遶境隊伍在今晚10時前全數入廟，為協助遶境隊伍盡快抵達青山宮，轄區萬華分局警方在晚間9時45分通報，遶境沿線遇上遶境隊伍時，路口「全線綠燈」，遶境隊伍也全速前進，有民眾見狀表示，從來沒看過跑那麼快的陣頭和神轎，簡直是「進擊的神轎」。

由於上百名信眾早已在艋舺青山宮週邊等候，人潮十分擁擠，遶境隊伍約在晚上10時25分才抵達西園路、貴陽街口，廟方人員在場廣播宣布，今年入廟時取消燃放鞭炮，請信徒以掌聲取代炮聲，隨著護駕八將團開路，陣頭人員大喊「進喔！」青山王主神轎於10時30分入廟。

對於今年遶境首日安靜且順利落幕，不少萬華居民上網貼文表示，今年遶境沿線不僅少了高空煙火，鞭炮也少了很多，噪音沒了，交通也順暢許多，「感謝廟方和市府的努力，讓這場廟會回歸傳統」。

大批信徒不分老少，在艋舺青山宮前迎接青山王神轎入廟。記者李隆揆／攝影
大批信徒不分老少，在艋舺青山宮前迎接青山王神轎入廟。記者李隆揆／攝影
艋舺青山宮遶境陣頭人員大喊「進喔！」青山王主神轎於10時30分入廟。記者李隆揆／攝影
艋舺青山宮遶境陣頭人員大喊「進喔！」青山王主神轎於10時30分入廟。記者李隆揆／攝影

遶境 青山宮 神轎

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