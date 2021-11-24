新北明德路橋後天開拆 夜間將封閉重陽路三段部分路段

新北近來積極辦理陸橋拆除評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀，新北工務局表示，三重明德陸橋將於26日進行拆除作業，當日夜間11時至隔日早上6時將全線封閉重陽路3段部分路段，請民眾提早改道；該陸橋將是新北今年拆除的第10座，也是升格以來第40座，市府未來也會持續評估使用率低的陸橋並拆除。

工務局說明，三重區明德陸橋將於26日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除作業，屆時重陽路3段（中正北路至力行路一段範圍）將進行全線道路封閉。養工處提醒，民眾請於施工期間提早改道，由中正北路、忠孝路2段及力行路1段通行，並請配合現場交通人員指揮，造成不便敬請見諒。

養工處強調，明德陸橋的拆除作業，是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及三重區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉陸橋改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。