新北原民局推振興族語 原民議員盼有配套防人才斷層

新北原民局今於市政會議報告「文化傳承」及「語言振興」政策，不過有平地及山地原住民議員認為，鼓勵語言檢定還後要有後續配套措施，否則族語老師及相關人才都已經出現斷層；原民局坦言，尋覓人才確實不易，目前正與教育局討論從大學生及應屆畢業生開始推廣，較有機會吸引到有興趣從事族語工作的原住民。

新北市平地原住民議員宋雨蓁表示，語言振興方面，族語保母其實在宣傳上沒有很好，很多族人都不曉得有這樣的政策，導致政策美意大打折扣。另外，他還認為，保母有無取得證照，以及環境是否適合都應該採比較嚴謹的標準。

宋雨蓁認為，目前的原住民族語獎勵制度還需要更多配套，只因為考檢定而提供獎金，許多考生就只會死背，而無法活用，當然就難以傳承，所以應該要跟教育局做好配套措施，尤其原住民的語言政策，不要最後變成教育局在主導。

新北市山地原住民議員馬見也說，原住民文化振興還有一段很長的路要走，像族語獎勵制度是為了增加族人報考意願，但族人不要因為沒有相關鼓勵就忘了自己是原住民，現在族語老師也出現了斷層，像鄒族更是只剩一位族語教師。

馬見強調，政府對原住民語言及文化振興應該要有整體性的薪傳、培養計畫，像之前常辦理都會區原住民青年認識自身文化的活動，但卻將十五族一同帶至烏來泰雅族的部落，不是說族群間不能交流，但一定要先讓每一族族人都先知道自己是誰才有意義；這類活動甚至還出現教育局辦教育局、原民局辦原民局的，情況相當弔詭。

原民局教育文化科回應，要成為族語老師都必須先通過高級人員認證，並在之後有兩管道成為族語老師，其中教育局之國中小族語課程，族語老師必須要受訓36小時；另一管道則是「語推人員」，原民局在超過1500位原住民的行政區設有「語推人員」。

教育文化科坦言，現在爭取人才不易，許多優秀人士選擇性多，外面接翻譯薪資更高，所以局內也跟教育局在上月交換意見，討論從大學生及應屆畢業生推廣，可以獲得較佳起薪。

原民局教育文化科提到，有關於傳承文化的規劃，新北都有辦理多元文化體驗展，以及相關閱讀活動，一般來說由教育局負責幼兒園到高中的一般教育；原民局則負責民族教育，針對一般原住民成年人。原民局與各局處都會針對業務進行相關交流，大家可以合作的部分就擴大合作參與，讓資源極大化，把相關業務辦得更加圓滿。