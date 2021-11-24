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新店寶高智慧園區獲好評 新北：續推2期開發

中央社 / 新北24日電

新北市政府今天表示，新店寶高智慧產業園區1期園區獲第21屆公共工程金質獎建築類特優工程的殊榮，後續將開發2期園區，預定12月7日召開招標說明會，進行開發商甄選作業。

新北市經發局發布新聞稿指出，在市府各機關及施工團隊的通力合作下，寶高園區已成為新北市政府20年來第1座自建的五星級智慧產業園區。第1期園區更吸引鴻海公司等10家知名廠商進駐，招商成績亮眼，還獲得行政院公共工程委員第21屆公共工程金質獎建築類特優工程的殊榮。

經發局長何怡明表示，為因應台商回流帶動產業空間需求迫切的情形，市府於108年即著手啟動寶高智慧產業園區開發工程。預計第1期園區可創造新台幣128億元年產值及9600個就業機會。

她表示，目前正同步進行2期園區的開發商甄選，未來園區面積將由4.1公頃擴增為9.4公頃，將以打造堅實產業空間，以及兼具生產、生活及生態園區環境為規畫主軸，以吸引優質廠商及研發人員進駐園區。

經發局官員對中央社記者表示，寶高智慧產業園區位新店區寶橋段工業區土地，後續將推動面積5.3公頃的第2期園區開發作業，開發商甄選作業已辦理公告，將於12月7日召開招標說明會，1、2期園區開發完成且廠商進駐後，預估可創造每年286億元的產值。

建築 行政院

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