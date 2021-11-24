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和平島公園煥然一新 北觀處獲民間參與公共建設金擘獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
和平島公園在交通部觀光局北觀處與民間機構逾8年的努力下，煥然一新，已成為兼具國際視野、深度體驗的地方。圖／北觀處提供
和平島公園在交通部觀光局北觀處與民間機構逾8年的努力下，煥然一新，已成為兼具國際視野、深度體驗的地方。圖／北觀處提供

基隆和平島地質公園由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處接管後，107年起依促參法委由宏岳國際有限公司經營管理，歷經近8年持續改善，煥然一新，兼顧觀光與保育價值。今年參選第19屆民間參與公共建設金擘獎，經財政部委員初審、實地查核及召開評會議後，從眾多促參案件中脫穎而出，榮獲「政府團隊獎」優等殊榮，為本年度交通部所屬機關唯一獲獎的單位。

北觀處處長陳美秀今天表示，和平島地質公園過去曾經歷基隆市政府委託其他民間機構經營，再續由北觀處接管後再度依促參法委外經營，目的是為了能夠找回最原始的和平島公園，一個能讓基隆市民感到驕傲的和平島公園。

和平島地質公園自民國105年起由北觀處接手管理，107年起依促參法委由宏岳國際有限公司經營管理，歷經近8年持續改善，不僅讓整座公園煥然一新，亦同時兼顧觀光與保育價值。

北觀處說，歷年來除了陸續已投入1.68億整修經費，改善園區老舊設施外，也透過引進民間機構的企業管理精神，提供更優質的遊憩服務，帶動地方經濟成長。現今的和平島公園一改過去傳統的形象，變為優質新潮的景點，遊客來到這裡不只單純的戲水，也能享受精緻餐飲、智慧觀光、環境教育等多元化服務，以深度漫遊取代以前過路性質的行程。

陳美秀表示，今日的獲獎是北觀處地方政府及民間機構多年來一點一滴累積而成的，將不會以此為滿足，未來會繼續秉持著保育為主，教育學術研究次之，商業兼顧的經營理念，朝國際永續旅遊島的目標努力。

和平島 基隆 交通部

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