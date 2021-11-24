新北扎根原民文化 沉浸式幼兒教育推廣族語

新北市原民局今天表示，因都會生活與經濟衝擊，原民族語及文化面臨消失危機；市府培育族語師資並扎根教育，以沉浸式教學在生活中融入族語，讓幼兒與族人認同部落文化與記憶。

新北市政府原住民族事務局長羅美菁今天在市政會議中報告，原住民族語言教學師資不足且年齡偏高，市府於民國109年訂定原住民族語獎勵制度，吸引族人取得中高級以上族語認證，也藉此儲備族語教師。

羅美菁下午接受中央社記者訪問表示，培訓族語保母、辦理沉浸式幼兒園、推廣族語學習家庭、建立族語聚會所，以營造族語學習環境。另也舉辦族語歌曲創作大賽、傳統歌謠比賽，盼喚起學習族語的熱情及興趣。

羅美菁表示，定期召開族群事務會議及加強培育族語師資，是市長侯友宜擬定的振興族語發展2項原民政見。今年語言推廣老師施富美也獲原住民族委員會考核「族語學習家庭」全國第一名殊榮。

羅美菁說，新北市原住民族人口數5萬7000餘人，除烏來區，多數散居於都市的樹林區、新莊區及汐止區。將結合中央資源，持續擴大跨局處合作領域，保留並推廣原住民族的珍貴語言及文化。

教育局長張明文接受中央社記者訪問表示，烏來國中小附設幼兒園的老師與耆老，共同規劃「烏來泰雅秋耕冬種」族語傳統文化課程向下扎根，透過語言課程吸收知識，也讓孩子深入探索自己的部落故事，建立民族的部落記憶。

教育局幼兒教育科長陳沛雯表示，幼兒透過學習族語及動手勞作和快樂遊戲，增進族群認同與自信。自然分享原住民族語言，父母和爺爺奶奶營造聽、說的學習環境，讓幼兒自然地說出族語。

教育局說，幼兒園在泰雅族耆老拉拜依尤耀帶領下，孩子們開心學習泰雅歌謠，師生穿著傳統服飾，拿鋤頭和鏟子採地瓜、拔雜草等秋耕。採收完的土壤因肥沃不足，冬種前以「燒墾」方式讓草木灰燼所含鉀、鈣、磷成為最天然的肥料。

烏來國中小校長陳煌燿表示，歲時祭儀承襲祖先耆老的智慧，孩子穿族服實際體驗農作開墾及過程，具有文化傳承的意義，在唱歌跳舞中謝謝老天爺與土地賜給大家食物。