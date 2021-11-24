防制紅火蟻動起來 淡水屯山里民學通報、投藥

淡水三芝地區曾遭到紅火蟻肆虐，許多農地受害，農作物受到影響，就連農民也被紅火蟻咬傷，因此淡水區屯山里邀請國家紅火蟻防治中心的講師，特別下鄉到屯山里為農民教導如何防治，正確投藥方式、通報，以及避免被咬傷。

國家紅火蟻防治中心賴鴻寬表示，這兩年在新北市政府農業局的協助下，淡水的紅火蟻面積有下降的趨勢，但因為今年疫情的關係，許多防治工作以及教學被迫延後，因此希望能夠將正確觀念，推廣到每個民眾，教大家如何預防。

紅火蟻生命力強，過去許多農民會用水灌澆蟻窩或是火燒來驅離，但這樣翻動土石，只會讓紅火蟻輕鬆遷移到下個地方繁衍更加擴散。

屯山里長李永清表示，透過國家紅火蟻防治中心教學，民眾了解到紅火蟻的正確防治投藥方式，希望發現紅火蟻窩的民眾可以落實通報機制，並且配合里長投藥，大家一起攜手來防治。。