防制紅火蟻動起來 淡水屯山里民學通報、投藥
淡水三芝地區曾遭到紅火蟻肆虐，許多農地受害，農作物受到影響，就連農民也被紅火蟻咬傷，因此淡水區屯山里邀請國家紅火蟻防治中心的講師，特別下鄉到屯山里為農民教導如何防治，正確投藥方式、通報，以及避免被咬傷。
國家紅火蟻防治中心賴鴻寬表示，這兩年在新北市政府農業局的協助下，淡水的紅火蟻面積有下降的趨勢，但因為今年疫情的關係，許多防治工作以及教學被迫延後，因此希望能夠將正確觀念，推廣到每個民眾，教大家如何預防。
紅火蟻生命力強，過去許多農民會用水灌澆蟻窩或是火燒來驅離，但這樣翻動土石，只會讓紅火蟻輕鬆遷移到下個地方繁衍更加擴散。
屯山里長李永清表示，透過國家紅火蟻防治中心教學，民眾了解到紅火蟻的正確防治投藥方式，希望發現紅火蟻窩的民眾可以落實通報機制，並且配合里長投藥，大家一起攜手來防治。。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言