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做資收愛心回饋 汐止金龍里民可買30元便當

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里就運用黃金資收站的回饋金做愛心，辦理惜福分享餐，固定每個星期三提供便當，民眾只需要付30元。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里就運用黃金資收站的回饋金做愛心，辦理惜福分享餐，固定每個星期三提供便當，民眾只需要付30元。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間不少人的工作或是家庭經濟受到影響，汐止區金龍里就運用黃金資收站的回饋金做愛心，辦理惜福分享餐，固定每個星期三提供便當，民眾只需要付30元，剩下的都由黃金資收站提撥，希望能夠在疫情期間，給里民即時關懷。

金龍里長陳美麗指出，這次疫情受到影響的相當多，金龍里黃金資收站回饋金還是要用在有需要的里民身上，所以，只要有困難的里民來登記就發放便當，一個月四次，也就是一個禮拜一次，會一直持續一直發到疫情結束為止。

從11月開辦以來，就有上百位里民參加，以一個月為一個週期，採月繳的方式，這星期剛好是最後一個禮拜，所以，不少里民在領取便當的同時，也報名下個月，等時間一到再到金龍市民活動中心來領取便當，現場會由志工、里長一一將熱騰騰的燒臘便當送到里民手上。

陳美麗表示，里民相當踴躍，本來預計100個名額，結果現在超過100個，已經160幾個了，相當踴躍，可能大家都有這樣的需求，雖然，超過預期幾十份，不過，金龍里黃金資收站回饋地方，希望讓受到疫情影響的里民，都能夠感受到滿滿的愛心溫暖。

疫情 便當 汐止

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