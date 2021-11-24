平溪菁桐社區推出「奇機菜園」 讓長者很療癒
菁桐社區為鐵路平溪線重要停靠車站之一，歷年觀光客很多，但受疫情影響許多店家實屬經營不易，因此社區把工作重心轉移至基礎的農村特色營造結合社區照顧的面向上，打造社區綠色療癒菜園，使得長輩可以種蔬菜自給自足，活動筋骨保持健康。
菁桐社區有辦理關懷照顧據點且有集中用餐與送餐的社會服務工作，近期更是將活動中心前的空間，以各種裝置輔助，成為與長輩最親近最容易操作的籃耕或盆栽菜園，既可種菜運動筋骨，所種的菜又可提供關懷照顧據點所需，具有身心療癒的作用
另外菜園以各式各樣的季節蔬菜，也是綠化美化空間的良好素材，未來搭配比鄰而居的菁桐國小，更是實踐食農教育的活動場域，屆時社區的長輩就是食農教育的老師了。
菁桐社區發展協會理事長楊明益說，這次開發奇機綠色菜園，不僅能凝聚社區居民共同參與，增加居民對社區的認同感，並可作為後續推動食農教育元素之一，為社區不可或缺的基礎作業。
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