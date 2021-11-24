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新北冬茶比賽出爐 坪林區蔡國祥獲特等獎

觀天下 / 記者張雯琪／坪林報導
110年新北好茶冬季文山包種茶比賽結果出爐，今年是由坪林區茶農蔡國祥勇奪特等獎。 圖／大新店有線電視提供
110年新北好茶冬季文山包種茶比賽結果出爐，今年是由坪林區茶農蔡國祥勇奪特等獎。 圖／大新店有線電視提供

110年新北好茶冬季文山包種茶比賽結果出爐，今年是由坪林區茶農蔡國祥勇奪特等獎，成為新一季的包種茶王！蔡國祥從國中畢業之後就開始製茶，已經有40多年製茶經驗，19歲時他就曾經拿過特等獎，今年再次獲獎，他謙虛表示，參賽者的技術都很高超，他只是運氣特別好。

坪林區長周慶珍表示，今年春茶碰上疫情攪局，讓茶農的銷售成績大受影響，還好最近國內疫情已經趨於穩定，因此將透過在坪林老街舉辦實體展售活動，帶動買氣，全力行銷坪林好茶。尤其今年的展售會攤位比以往更多，除了茶葉及相關產品，還有許多吃喝玩樂的攤位，歡迎民眾踴躍前往品嘗冬茶的甘醇美味。

新北好茶<坪一身真功夫>開幕典禮，將於12月4日下午三點隆重登場，五點則有坪林藝術燈節接續點燈儀式，坪林區公所歡迎消費大眾當天到坪林，逛好茶市集、欣賞浪漫燈海，感受坪林不一樣的冬季風情。

坪林 疫情 新北

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