滬尾園區賀奪金擘獎 消費滿額贈明信片套組

素有促參界奧斯卡之稱的「金擘獎」，日前公布19屆得獎名單，新北市滬尾藝文休閒園區得政府團隊及民間團隊獎2項優等獎。為慶祝「滬尾藝文休閒園區」榮獲金擘獎，園區規劃月底前憑禮萊廣場發票消費滿500元，可在服務台兌換「滬尾藝文休閒園區」明信片套組。

新北市經發局長何怡明表示，滬尾藝文休閒園區94%以上為國產署土地，新北市府以招商一條龍政策吸引將捷文創實業公司投入23億元資金開發，打造淡水旅遊新亮點。

將捷集團總裁林長勲也表示，自己在淡水長大，知道淡水的美，希望把能這一生最好、最有代表性的建築物，留在淡水。因此在本案的規劃上以與自然共生為目標，延續土地生命，透過低調簡潔如小白宮的白色設計融入周圍綠色環境，並於園區屋頂設置太陽能板與天窗、使用能源管理系統等方式達到節能減碳的功效。

為慶祝滬尾藝文休閒園區獲19屆金擘獎雙料優等，園區規劃優惠活動，只要在110年11月30日前，憑禮萊廣場商場發票消費滿500元，就能在服務台兌換「滬尾藝文休閒園區」明信片套組，限量100組。