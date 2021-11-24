檔案局運用科技模擬重現台灣美食記憶 即日起新莊開展

國家發展委員會檔案管理局推出的「想食．響時一台灣飲食檔案特展」，即日起在行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展出，檔案管理局表示，此次特展精選珍貴的國家檔案、照片、影音及文物，並運用科技設計各式模擬場景、多媒體及手動裝置，回顧1945至2000年台灣的美食記憶及在地故事，邀請各界共同品嘗國家檔案中的獨特台灣好滋味。

行政院長蘇貞昌今天出席展覽開幕式，蘇貞昌表示，檔案局為了推廣飲食相關檔案等國家記憶資產的活化利用，經由研究人員從超過26公里、逾1億頁的國家檔案中挑選78則檔案，呈現寶島美食的發展歷程，尤其是國家政策如何因應國內外環境變遷，發展民生大計，讓民眾吃飽、吃巧、吃得健康。

蘇貞昌指出，檔案局正在林口興建的台灣首座國家檔案館，讓國家知識體系的三大支柱一檔案館、圖書館及博物館得以完備，主體工程施作進度順利，預定2025年落成啟用，期待整合導入數位新科技，創新服務模式，具備知識、教育、文化、休憩等功能，不僅讓國人樂於造訪，更能成為國際級的檔案館，為台灣檔案管理開創嶄新的面貌，讓國家智慧資產得以永續傳承並廣為應用。

檔案局指出，本次展覽結合公私協力資源，向台灣鐵路管理局、圓山大飯店等21個單位、個人蒐藏家及藝術創作者，借展豐富的圖像、影片及文物，包含第三代國宴餐具與總統就職國宴菜單、台鐵餐車的餐具、國寶級烹飪大師傅培梅的食譜筆記與圍裙、早期汽水瓶以及微型藝術品等，配合不同主題、展件，與民眾共談飲食記憶與生命故事。在展覽中也設計各種多媒體及手動裝置。