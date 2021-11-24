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北士科市有地完成招標 北市：園區朝跨領域發展

中央社 / 台北24日電

北市產業局今天指出，北投士林科技園區T16、T17、T18市有地上權招標案皆決標，T16預估今年底完成簽約，園區將結合資通訊與生技健康等業者，以跨領域為發展方向。

台北市產業發展局發布新聞資料表示，北士科園區T16市有地設定地上權案，基地總面積4.49公頃，共4家廠商參與投標，經評選投資計畫書，其中3家為合格投標人。

產業局指出，T16最後由仁寶電腦公司與康舒科技公司共同投標，權利金為81億9854萬餘元，底價為45億2458萬餘元，溢價率達81.2%；得標業者可使用地上權50年，預定今年底簽約，業者規劃基地做為總部。

產業局科技產業服務中心主任許健輝表示，北士科園區內的T17、T18由新光人壽保險公司得標，11月12日完成簽約，T16由仁寶電腦與康舒科技公司得標；3處地上權案，總面積共8.38公頃，權利金總價新台幣126億元。

他說，北士科園區3處市有地原本採共同招標，因基地大、投資金額高等，導致前2次未完成招標，經徵詢產業界意見後，把3處分開對外招標。

許健輝指出，T16等3處市有地完成招標後，北市府後續可收取權利金及每年土地租金，而北士科園區將規劃以智慧跨域為發展定位，讓資通訊、生技、健康等業者進駐，盼成為台北下一個產業引擎。

地上權 北市 生技

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