雙城論壇 柯文哲：會謹守身分處理民生議題

2021台北上海城市論壇將在12月1日以視訊方式舉辦。台北市長柯文哲表示，有為此事親自拜訪陸委會主委邱太三，論壇不涉及意識形態、統獨，會謹守身分處理民生議題。

台北市長柯文哲今天上午出席「智慧政府 市民e同行」記者會，會後接受媒體聯訪被問及雙城論壇問題。

柯文哲表示，5月初他親自拜訪大陸委員會主任委員邱太三，所有要簽署的MOU也都有送陸委會。論壇不涉及意識形態、統獨議題，是單純的兩個城市交流，如貓熊如何照顧、國樂團、新創基地交流等。

柯文哲說，會謹守身分、處理民生議題，「陸委會不用太擔心啦」。

媒體問是否堅持兩岸一家親立場，柯文哲表示，辦雙城論壇其實吃力不討好，但兩岸之間確實有分歧與對立，不要因為這樣讓兩岸人民互相仇視。雙城論壇目的是增加善意、降低敵意，保持彼此善意是維持兩岸和平最重要的基礎。

媒體提問，有學者表示很多兩岸論壇都需要首長政治表態，柯文哲預計怎麼做。

柯文哲說，外界批評他善變，但他其實始終一致表明5個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

柯文哲指出，台灣與中國大陸各有堅持，就要看能否互相諒解達成彼此都接受的方案，「我不太贊成你捅我一刀、我捅你一刀，捅來捅去傷口越來越大」。