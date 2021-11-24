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大數據成民眾黨選戰研究？柯文哲下令:人員不可有黨籍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天宣示，他已經在晨會下一道命令，就是從此「北市府處理資料的人，都不可以有黨籍。」柯說，「你說懷疑我民眾黨，我就下命令，不管國民黨、民進黨都不行。」  記者林麗玉／攝影
柯文哲今天宣示，他已經在晨會下一道命令，就是從此「北市府處理資料的人，都不可以有黨籍。」柯說，「你說懷疑我民眾黨，我就下命令，不管國民黨、民進黨都不行。」  記者林麗玉／攝影

北市柯文哲積極推動數位城市，不過明年初將成立的大數據中心，遭質疑恐成民眾黨「選戰研究中心」，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、秘書長陳志銘、資訊局長呂新科等今天大陣仗召開記者會，柯文哲今天宣示，因被很多議員問，問到後來實在氣到，他已經在晨會下一道命令，就是從此「北市府處理資料的人，都不可以有黨籍。」柯說，「你說懷疑我民眾黨，我就下命令，不管國民黨、民進黨都不行。」

另外，對於也有議員質疑台北通有個資、後續賣個資疑慮，網路也有人發起退掉台北通APP，柯文哲今天也怒嗆，「不管是有意、無知，網路上已經有人發起退掉台北通，他認為這是不對」，但最大癥結，就是人民不相信政府，不管怎樣，還是要法治國家，建立可信政府。

柯文哲說，也正因為要建立可信政府，北市府這一年多前，就開始成立數位資料處理委員會，資料怎麼用、個資怎麼保護都有開始做，柯也說，其實這件事應該是國家早就要做、立法院早要做，所以北市府還是慢了，只是不可能等在那，北市還是先走，過程中走在最前面還是會被質疑，也不要怕被人家講，什麼都不敢做，該做就要往前坐，這就是他的政治理念。

柯文哲說，他今天之所以要開這場記者會，是認為政治還是要溝通，特別是新技術引進社會，「若你沒溝通，大家為什麼要聽你的？政治是溝通過程，甚至是說服的過程，執行政策要跟大家說服。」

柯文哲 北市 個資

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