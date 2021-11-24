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艋舺青山宮遶境登場 萬華警擴大臨檢

中央社 / 台北24日電

艋舺青山宮今起至26日舉行日間遶境及夜間暗訪活動，台北市警察局萬華分局今天說，估計至少4000名信眾及宮廟陣頭成員參與，為避免聚眾滋事情形，特別擴大臨檢以確保治安。

萬華分局發布新聞表示，轄內歷史悠久的艋舺青山宮靈安尊王（又名青山王）今天起至26日將舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，預計將吸引至少4000名信眾及各地宮廟陣頭成員參與。

為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，萬華分局說，昨晚已集結警力特別結合擴大臨檢，針對各大迎神紅壇、聚眾場所及週遭道路（艋舺大道、和平西路、環河南路沿線）執行臨檢、路檢和宣導，以確保轄內治安秩序穩定。

萬華分局指出，由於大型廟會陣頭遶境活動常因人潮眾多發生拉扯推擠，進而衍生聚眾滋事鬥毆事件，有鑑於此，警方早在青山宮遶境活動2週前超前部署，並向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人加強宣導，應自主管理、降低噪音、嚴禁鬥毆，以及勿佔用未經申請道路等。

由於遶境活動今天登場，萬華分局長謝宗宏強調，廟會慶典嚴禁打架滋事、提供酒類毒品或迷幻藥等物品，嚴禁穿著幫派制服或攜帶旗幟及任何器械（含無正當理由攜帶球棒等）參加活動，違者將依法蒐證嚴辦。

遶境 臨檢 艋舺

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