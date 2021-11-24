議員批社子島環評報告造假 北市府：依法辦理

台北市議員黃郁芬今天指出，市府社子島環評報告未查詢是否位於國家級重要濕地範圍，已涉及登載不實。市府回應，相關程序均依法辦理，已函請內政部重新調查，盼消除民眾疑慮。

無黨籍台北市議員黃郁芬與社子島自救會、環境權保障基金會今天在台北市議會舉行記者會，高呼「環評造假、停止環評，破壞濕地、停止環評」口號。

黃郁芬表示，社子島開發計畫緊鄰關渡國家級重要濕地保育利用範圍，根據濕地保育法規定，應有4773筆土地要被確認是否位於重要濕地範圍，市府卻沒有完成程序，在環評報告書內只附上3筆無足輕重的土地查詢紀錄，試圖混淆視聽。

黃郁芬要求，市府應負起責任，將工程會對環境造成哪些負面衝擊在環評報告裡交代清楚，不要再一意孤行想加速開發社子島。

環境權保障基金會研究員許博任說，為了確認社子島開發計畫範圍是否位於重要濕地範圍，地政局土地開發總隊委託的顧問公司曾在107年2月函詢濕地主管機關內政部營建署，最後卻沒有繳納新台幣2.8萬元查詢費用並完成程序，反而只查詢了3筆明顯不在範圍內的土地，涉及違反環境影響評估法，有登載不實的疑慮。

環保局綜合企劃科長洪明宏回應，依照開發行為環境影響評估作業準則規定，開發範圍是否位於環境敏感地帶，並沒有要求一定得透過內政部營建署調查，證明文件可以是有關單位證明、圖件或是實地調查的研判資料，土開總隊便是用實地調查的方式完成。

地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯則在記者會上強調，環評報告沒有記載不實的情形，為了消除民眾疑慮，已將社子島開發範圍近5000筆土地透過單一窗口申請環境敏感調查，結果預計下週出爐。

范乾峯說，環境敏感調查除了確認重要濕地範圍外，還有文資、海域區等數十個項目，透過內政部營建署的單一窗口是屬於比較簡便的方式。

范乾峯指出，顧問公司曾在107年時函詢營建署，當時因大部分環境敏感調查都已完成，沒有必要再重新調查，且社子島僅中洲段、富安段一小段及三小段不是在非重要濕地清冊內，所以最後透過比對圖件以及現勘的方式確認濕地範圍，發現剩下3筆土地無法確認，因此在107年9月透過單一窗口完成。