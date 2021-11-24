影／台北港空品維護 船隻、柴油車挨罰超過60萬

新北市八里地區因焚化廠及林口發電廠夾攻，空氣品質向來令人搖頭，新北市環保局去年公告台北港為全國第一處空氣品質維護區，設置24小時車牌辨識系統稽查取締未依規定取得排煙檢驗合格紀錄的柴油車輛432輛次，每車罰500元，另也開罰四艘排煙污染嚴重船隻，為國庫進帳超過60萬元。

新北市環保局長程大維表示，未妥善保養1、2期柴油車空氣污染物排放量為3至5期車的2至6倍。台北港每年進出車輛達120餘萬輛次，其中1、2期柴油車輛約占9.7％。

新北市去年9月公告管制1、2期1年內無檢驗合格紀錄柴油車，運用科技執法車牌辨識，迄今查獲違反規定柴油車432輛次，每車開罰500元合劑開罰21萬6千元。

除管制陸上移動污染外，環保局亦針對港區內海上船舶稽查。統計去年有4880艘次船舶進出港，環保局針對進港船舶不定期稽查其排煙情形，迄今稽查57艘船次，其中4艘船舶排煙污染事實明確，已由交通部航港局依據商港法開罰裁處，每艘船裁罰10萬元共40萬元。