議員控社子島環評造假避濕地評估 北市府：均依法辦理

社子島開發計畫緊鄰關渡國家級重要濕地保育利用範圍，必須查詢是否位濕地範圍，北市議員黃郁芬今指控，北市府土開總隊委託的亞新工程顧問公司只以3筆無涉濕地範圍的土地查詢查，試圖代替4773筆土地，在環評書中謊稱開發「未涉及國家重要濕地範圍」。對此，土開總隊回應，相關程序均依法辦理，但為了消除民眾疑慮，已函請內政部重新查詢。

黃郁芬表示，社子島開發計畫位於國家級重要濕地旁，土開總隊跟亞新顧問公司刻意規避濕地，影響評估程序，以3筆顯然無涉重要濕地範圍的土地魚目混珠向內政部查詢，便於環境影響說明書中謊稱社子島開發計畫「未涉及國家重要濕地範圍」，恐違反《環評法》第20條「明知為不實事項而記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以下罰金」規定。

環境權保障基金會研究員許博任也指出，一心要力拚明年底公告徵收目標的土開總隊，並未完成社子島計畫4773筆土地是否位於重要濕地的查詢程序，並且得知北市上周才緊急向營建署單一查詢窗口補提出查詢申請。

黃郁芬要求環保局應立即命開發單位北市土開總隊更正社子島環評造假不實的資訊，且立即通知環評委員會本案尚未完成「是否位於重要濕地」的查詢程序，並針對社子島環評報告書涉及造假啟動行政調查及懲處。

列席的環保局綜合企劃科長洪明宏回應，依照開發行為環境影響評估作業準則規定，開發範圍是否位於環境敏感地帶，並沒有要求一定得透過內政部營建署調查，證明文件可以是有關單位證明、圖件或是實地調查的研判資料，土開總隊便是用實地調查的方式完成。

地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯在記者會上說明，亞新在2018年時就已函詢營建署，當時4773筆土地的環境敏感調查都已完成，沒必要重新調查，且社子島僅中洲段、富安段一小段及三小段不是在非重要濕地清冊內，透過比對圖件與現勘確認濕地範圍，發現剩下3筆土地無法確認，因此又再同年9月透過營建署單一窗口完成。